El esperado asfalto para la calle Futaleufú ya está en un 50%

El gobernador Rolando Figueroa supervisó este viernes el avance de los trabajos de pavimentación y resolución de obras hidráulicas en calle Río Colorado-Futaleufú , entre la Ruta 22 y el puente interprovincial de Balsa Las Perlas. Se trata de un tramo de cuatro kilómetros, que cuenta con una inversión estimada de 11.000 millones de pesos y cuyo grado de ejecución es del 50 por ciento.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi participó de la recorrida de obras en esta vía que une a las ciudades de Neuquén, Plottier y Cipolletti, y a las provincias del Neuquén y Río Negro. Destacó que se trata de “una obra integral, que no es solo pavimento”, e informó que “ya se están asfaltando los primeros 1.500 metros”.

“Es una obra que tiene pavimento, pero también iluminación, veredas, todo un diseño del Paseo Costero que va a transformar no solo a la localidad de Plottier sino también a Neuquén”, dijo la ministra y estimó que “a fin de este año 2026 vamos a poder terminarla”.

La pavimentación de la calle Futaleufú -que tiene un plazo de ejecución de 540 días- representa un avance significativo en la conectividad y seguridad vial de la zona limítrofe entre Plottier y Neuquén. Además, la incorporación de infraestructura complementaria fortalece la planificación urbana y promueve un desarrollo sustentable, integrando soluciones para el transporte público, la seguridad vial y el esparcimiento de la comunidad.

El proyecto tiene como finalidad la pavimentación de la calle Futaleufú, considerando la provisión de elementos de seguridad vial, drenajes pluviales, infraestructura para futuros servicios, espacios destinados al transporte público y un área de recreación próxima al cruce del puente de Balsa Las Perlas, paraje que depende de la ciudad rionegrina de Cipolletti. Es una obra que se licitó y se ejecuta a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

futaleufú 2

La obra

La intervención contempla la ejecución de una calzada pavimentada con material asfáltico adecuado para la circulación vehicular, garantizando durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas y de tránsito de la zona, además de la ejecución de cordón cuneta en los cuatro kilómetros de la obra.

Dado el ancho de la calzada, se incorporarán en toda la traza pretiles de seguridad con el objetivo de brindar mayor protección a los peatones y delimitar de manera efectiva el espacio vehicular del espacio peatonal y ciclista. Además, se sumará un sistema de alumbrado público LED, que incluye el proyecto ejecutivo, calzada principal, vereda y bicisenda en zona a parquizar.

Por otra parte, se llevará a cabo la provisión y colocación de conductos pluviales para garantizar el correcto escurrimiento de aguas de lluvia y evitar anegamientos que puedan comprometer la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios. En previsión de futuras expansiones de servicios básicos, se instalarán cámaras y cañeros destinados a la futura red de cloacas y otros servicios públicos esenciales.

futaleufu 1

Espacios públicos

También se ejecutarán ocho dársenas específicas para la detención de colectivos interurbanos, acompañadas de garitas de espera, con el fin de mejorar la accesibilidad y comodidad de los usuarios del transporte público.

Como parte integral del proyecto, se desarrollará un espacio público en la zona próxima al cruce del puente de Balsa Las Perlas aprovechando la condición paisajística del sitio, el cual incluirá dársena de estacionamiento, bicisenda y senda peatonal para promover la movilidad sustentable; bancos, miradores y paradores para el disfrute y descanso de los transeúntes; parquización y sistema de riego para la preservación del entorno y mejora del paisaje urbano.

La obra consiste en la pavimentación y ejecución de obras hidráulicas en la calle Río Colorado-Futaleufú. Esta intervención mejorará la funcionalidad de toda la traza, que abarca una longitud de 4.042 metros lineales, desde su extremo norte, donde conecta con la ruta provincial Nº 22 y la Avenida Mosconi, hasta su extremo sur, en el puente interprovincial Balsa Las Perlas Dr. Lembeye sobre el río Limay.