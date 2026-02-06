Fiesta de la Confluencia 2026: cuáles son los objetos más curiosos y prohibidos que no pasaron el control de seguridad
El ingreso principal se encuentra ubicado en la intersección de las calles Linares y Río Negro.
Como todos los años, una de las mayores preocupaciones de quienes asisten a la Fiesta de la Confluencia son los cacheos y los elementos permitidos y prohibidos para pasar al predio de la Isla 132.
En diálogo con LM Neuquén, el jefe de Seguridad Confluencia, comisario mayor Pablo Monje, detalló cuáles son los elementos prohibidos más comunes que se encontraron durante los cacheos finos.
En primer lugar, el oficial afirmó que "el operativo se ha venido desarrollando con total normalidad". "Los cacheos vienen de forma fluida, a esta hora ya la gente con la baja del sol ya empieza a aglomerarse hay mayor cantidad de gente en los lugares de ingreso", agregó.
Cuáles son los objetos prohibidos más comunes que se encontraron en los cacheos
"Volvemos a reiterar también a la gente que, cuando venga a la isla, venga con tiempo para no tener el retraso que te genera en los ingresos", pidió a los vecinos que asisten a la fiesta.
"Los objetos prohibidos más comunes son los aerosoles, los desodorantes y encendedores y otros elementos que por ahí es un elemento de uso cotidiano para ellos, pero en estos lugares de evento público están prohibidos", contó el comisario mayor.
Respecto a elementos peligrosos, como cuchillos, explosivos o armas, Monje dijo que "por suerte, gracias a Dios, todavía no hemos tenido ese tipo de objetos".
Consejos de los que ya pasaron
En diálogo con LM Neuquén, varias personas que asisten a la Fiesta de la Confluencia dieron algunos consejos respecto a cómo pasar rápido y sin inconvenientes por los controles de seguridad.
Una joven afirmó que lo más conveniente para pasar rápido es llegar al predio con pocas cosas encima, así el cacheo es rápido.
Al igual que el comisario Monje, varios de ellos aconsejaron acordarse de evitar encendedores, desodorantes y perfumes que son comunes pero que no están permitidos y son fáciles de olvidar entre las pertenencias.
Elementos prohibidos
- Armas de fuego, elementos punzantes, explosivos
- Puntero láser
- Líquidos, gases inflamables
- Conservadora
- Pirotecnia
- Bebidas alcohólicas o energéticas
- Cualquier tipo de sustancia ilegal
- Drones/equipo profesional de fotografía
- Animales o mascotas
- Pelotas
- Instrumentos musicales
- Mochilas grandes
- Computadoras
- Carteles políticos, religiosos o pancartas
- Cualquier tipo de vehículo
- Carpas, sombrillas, cualquier tipo de silla
- Selfie stick
- Bocina de aire
- Peluches
- Camisetas de clubes o países
- Banderas de países
- Luces brillantes
- Pistola de agua
- Pintura en lata
- Handys
Operativo de seguridad en la Fiesta de la Confluencia
El dispositivo de seguridad diagramado para la Fiesta de la Confluencia incluye el despliegue de 755 efectivos policiales que trabajarán de manera permanente, las 24 horas, con presencia en los accesos, dentro del predio y en los alrededores, asegurando prevención, control y una rápida capacidad de respuesta ante cualquier situación.
En materia de infraestructura tecnológica, se implementó un sistema de videovigilancia de última generación, con 53 cámaras dentro del predio y un despliegue total de 115 cámaras si se consideran los alrededores, desde las calles Pampa hasta Tronador y desde El Chocón hasta la Isla 132. Los dispositivos combinan cámaras fijas y domos, cuentan con fibra óptica, resolución 4K y visión nocturna, y son monitoreados en tiempo real.
El monitoreo se realiza de manera simultánea desde el Centro de Monitoreo de la Policía de Neuquén, con 43 operarios, y desde un camión táctico instalado en cercanías del Centro de Convenciones Domuyo, lo que permitirá una respuesta inmediata y coordinada ante cualquier incidente.
