Neuquén La Mañana Fiesta de la Confluencia En 9 fotos: así deslumbró Ángela Torres en la Fiesta de la Confluencia 2026

La cantante fue uno de los números centrales de la Fiesta de la Confluencia. María Isabel Sánchez

La cantante Ángela Torres deslumbró en su paso por la segunda noche de la Fiesta de la Confluencia en su 13° edición. No sólo despleggó su arte, su voz, su carisma y talento sino que protagonizó un momento romántico con su flamante novio, Marcos Giles en el escenario mayor y ante unas 370 mil personas.

La joven artista le cantó su hit "Vértigo" y se fundieron en un beso, para deleite de los fans de la pareja, cuyo romance se dio a conocer durante el mes de enero.

Recorrió sus canciones más esperadas por el público durante una hora en el festival considerado como el más importante de la Patagonia y uno de los más convocantes del país. Se espera para al término de esta nueva edición 1.300.000 personas.