Misterio en el oeste neuquino: un auto radicado en Centenario apareció incendiado y "nadie lo reclamó"

La Policía informó que aún no se ha hecho presente el propietario del auto, lo que resulta llamativo. Se investigan las causas.

El incendio de un auto en el oeste de la ciudad esta madrugada conmocionó a vecinos de calle Rodhe. Aunque se extinguieron las llamas rápidamente, el vehículo quedó totalmente destruido, aunque no hubo heridos.

En diálogo con LM Neuquén , el oficial principal Eduardo Moreno informó que el incendio del vehículo se registró pasadas las 6 de este viernes, en calle Rodhe al 1200. Allí se hizo presente personal policial y del cuartel de Bomberos N°6 tras anoticiarse del suceso para extinguir las llamas y comenzar con las primeras medidas de investigación.

A pesar del rápido operativo que se dispuso y de que en pocos minutos se logró extinguir el fuego, los daños fueron totales , confirmó Moreno. El auto afectado fue un Corsa Classic cuatro puertas color blanco que estaba estacionado en la calle.

Conforme los datos que se han podido recabar en el lugar y tras verificar los datos de dominio, el auto se encontraba radicado en Centenario y ya se obtuvo el nombre de la persona que posee la titularidad. En principio, el oficial indicó que se presumía que el propietario era algún vecino de las inmediaciones de donde se encontraba el auto, pero lo cierto es que hasta el momento "nadie se presentó para reclamarlo".

Cuartel de bomberos

Por este motivo, se inició una investigación para determinar si el auto aún pertenecía al titular que figura en la base registral o si quizas estaba en posesión de otra persona y no había sido correctamente transferido, algo que es muy común, destacó el efectivo policial.

Por otro lado, la División Siniestros del Departamento Bomberos de la Policía también inició una investigación y realizó las pericias pertinentes para determinar las causas detrás del incendio.

Asimismo, se ordenó un relevamiento de las cámaras del sector para conocer el inicio de la secuencia y si hubo personas responsables por el inicio del foco ígneo. Desde la Policía aún no se adelantaron sospechas ni conjeturas y todo es aún materia de investigación.

Por qué hay tantos autos incendiados en los últimos días

El aumento de autos que terminaron incendiados en Neuquén y la región en la última semana activó un gran interrogante en la población: por qué se prenden fuego los vehículos. Si bien no hay una sola respuesta, las razones pueden ser varias, desde fallas mecánicas hasta las altas temperaturas que se registran especialmente en verano.

Casos como el del Peugeot 206 que se prendió fuego y terminó destruido en la Ruta Provincial N° 67 de Centenario, la camioneta Volkswagen Sharan que terminó ardiendo en un impresionante incendio en Moquehue, a la vera de la Ruta 11, o el reciente caso de una Ecosport que se prendió fuego en el Paseo de la costa aumentaron la preocupación.

En diálogo con LM Neuquén, el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, advirtió que gran parte de estos siniestros se origina por modificaciones eléctricas mal realizadas, instalaciones fuera de norma y acciones incorrectas de los conductores al intentar controlar el fuego.

Auto incendiado ruta del petroleo Incendio de un vehículo en la Ruta del petróleo. Foto: Centenario Digital.

Álvarez remarcó que cualquier intervención en un vehículo debe realizarse con personal autorizado y respetando la normativa vigente. “La gente tiene que revisar el vehículo con personas autorizadas. Si hace alguna modificación, debe estar encuadrada dentro de la reglamentación que indica el seguro”, señaló.

Según explicó el jefe del cuartel, la mayoría de los incendios que se registran en autos suele suceder por instalaciones genéricas, ajenas al sistema original del modelo, como equipos de audio y sistemas de iluminación modificados (neón o xenón).

En esa línea, especialistas argumentan que los desperfectos eléctricos o mecánicos suelen generar cortocircuitos en el sector del motor o el tablero, que suelen manifestarse de manera repentina mientras el vehículo está en circulación. A estos factores se suma la falta de mantenimiento preventivo y el sobrecalentamiento, agravado durante el verano, cuando las altas temperaturas incrementan el riesgo de fallas.