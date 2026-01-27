Misterio: apareció un auto en llamas en las bardas de Cuenca XVI

El incendio sorprendió a los vecinos de ese sector del Oeste capitalino el lunes por la noche. La Policía investiga el hecho ya que el vehículo era buscado.

Un episodio misterioso ocurrió el lunes pasado por la noche cuando un incendio irrumpió en la barda del barrio Cuenca XVI. Si bien el fuego se veía desde lejos, algunos vecinos se acercaron y confirmaron que se trataba de un auto en llamas.

El incendio se desató en la segunda etapa del barrio Cuenca XVI y fueron los vecinos los que llamaron a los Bomberos y a la Policía para que acudan a la zona con urgencia y así evitar que las llamas se propaguen hacia las casas cercanas.

Aunque no había viviendas lindantes al fuego, sí muchos pastizales y yuyos secos que podían arder rápidamente y así propagarse hacia las casas cercanas.

incendio

Los efectivos policiales de la comisaría 18 y también los bomberos se acercaron y lograron apagar el fuego desatado en el vehículo del que no quedó nada. Desde la Policía de Neuquén confirmaron a LM Neuquén que del episodio solo se registraron daños materiales con la pérdida total del vehículo.

El auto que apareció de manera misteriosa en ese sector del Oeste capitalino era un Citroën, modelo C4 que "tenía pedido de ubicación y secuestro". Ante esa situación es que, por el momento, la Policía no pudo ampliar más datos sobre lo ocurrido ya que continúa la etapa investigativa.

El personal policial avanzó en el lugar con las pericias sobre el vehículo para determinar cómo se desató el incendio. El misterio creció porque el auto en llamas no era conocido en el barrio y nadie había visto quién o quiénes lo dejaron en ese sector de la barda.

Vecinos solidarios

Tanto este incendio de un auto como cualquier otro genera mucho miedo entre los vecinos ante el avance del fuego en los bosques de la Patagonia que mantienen a todos sus habitantes en vilo. Miedo y preocupación por la situación se repite en la mayoría de las personas de la zona. Pero también genera mucha más conciencia y acción entre muchas personas, y fue el caso de una familia oriunda de Chos Malal la que se enfrentó al fuego en sus vacaciones y no dudó en actuar.

Todo ocurrió el viernes pasado por la tarde cuando los integrantes de esta familia estaban disfrutando de su merecido descanso en la aldea de montaña neuquina: Villa Traful.

Pero el silencio y la paz de esa ciudad se vieron interrumpidos por las llamas que avanzaban sobre una zona de árboles y arbustos secos.

GIF- Una familia neuquina evitó que un incendio se propague en Villa Traful

La escena podría haber terminado en tragedia. El foco de incendio comenzó a tomar fuerza en las cercanías de una vivienda, en una zona rodeada de vegetación seca y bosque nativo. No había sirenas, ni brigadistas a la vista. Solo esta familia de turistas que vio el peligro y decidió actuar sin dudarlo.

La familia Soto, Vega y Hernández, oriunda de Chos Malal, se encontraba en la localidad turística cuando advirtió la presencia de fuego a pocos metros de una casa. Frente al riesgo de que las llamas se propagaran, todos salieron de inmediato con los medios que tenían a mano. En pocos minutos, lograron sofocar el incendio y evitar que el fuego avanzara.