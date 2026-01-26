Héroes: una familia de Chos Malal evitó un incendio en Villa Traful

La pareja y sus hijos estaban de vacaciones. Con baldes y mangueras no tardaron en atacar las llamas que estaban muy cerca a una vivienda de madera.

Los incendios en la Patagonia mantienen a todos sus habitantes en vilo. Miedo y preocupación por la situación se repite en la mayoría de las personas de la zona. Pero esta vez no solo quedó en lamentos, sino que fue una familia oriunda de Chos Malal la que se enfrentó al fuego en sus vacaciones y no dudó en actuar.

Todo ocurrió el viernes pasado por la tarde cuando los integrantes de esta familia estaban disfrutando de su merecido descanso en la aldea de montaña neuquina: Villa Traful .

Pero el silencio y la paz de esa ciudad se vieron interrumpidos por las llamas que avanzaban sobre una zona de árboles y arbustos secos.

Villa Traful Turismo Georgina (8).JPG

La escena podría haber terminado en tragedia. El foco de incendio comenzó a tomar fuerza en las cercanías de una vivienda, en una zona rodeada de vegetación seca y bosque nativo. No había sirenas, ni brigadistas a la vista. Solo esta familia de turistas que vio el peligro y decidió actuar sin dudarlo.

La familia Soto, Vega y Hernández, oriunda de Chos Malal, se encontraba en la localidad turística cuando advirtió la presencia de fuego a pocos metros de una casa. Frente al riesgo de que las llamas se propagaran, todos salieron de inmediato con los medios que tenían a mano. En pocos minutos, lograron sofocar el incendio y evitar que el fuego avanzara.

El hecho, que fue difundido por FM Patagonia de Chos Malal, rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó una fuerte repercusión. No solo por el accionar solidario y decidido de la familia, sino porque vuelve a poner en evidencia una preocupación que atraviesa a los neuquinos: el temor constante a los incendios forestales en la Patagonia.

Secuencia Vertical.00_00_48_18.Imagen fija001

Incendio en Villa Traful

“Vimos fuego cerca de una casa y salimos todos juntos. No lo pensamos”, relataron. Esa reacción espontánea fue clave para controlar el foco ígneo antes de que se convirtiera en un incendio de mayores dimensiones. En un contexto de altas temperaturas, sequía y vegetación altamente combustible, minutos como esos pueden marcar la diferencia entre un susto y una catástrofe ambiental.

El gesto de la familia chosmalense fue leído por muchos vecinos como un acto de responsabilidad y conciencia ambiental ante el alerta de la Patagonia que enfrenta una temporada crítica de incendios, con miles de hectáreas de bosque afectadas, pérdidas materiales y un impacto profundo en los ecosistemas, especialmente en Chubut.

Secuencia Vertical.00_00_17_02.Imagen fija003

Neuquén no es ajena a esa realidad. En localidades cordilleranas y zonas rurales, el miedo a que el fuego avance sobre viviendas y áreas naturales forma parte de la vida cotidiana durante los meses más calurosos. En ese marco, las imágenes de vecinos comunes enfrentando incendios con recursos mínimos generaron admiración.

En redes sociales, muchos usuarios destacaron la valentía y el compromiso de la familia, mientras otros se preguntaron qué hubiera ocurrido si el fuego no era detectado a tiempo o si nadie intervenía.

Especialistas y autoridades coinciden en que gran parte de los incendios tienen origen humano, ya sea por negligencia, descuidos o acciones intencionales. Por eso, la prevención y la concientización resultan claves, especialmente en zonas turísticas como Villa Traful, donde durante el verano se multiplica la circulación de visitantes.