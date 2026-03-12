El caso del profesor que murió atropellado por alumnos dio un giro inesperado tras un pedido de su familia

El episodio ocurrió el pasado 6 de marzo, cuando cinco estudiantes realizaron una broma frente a la casa del docente en Georgia.

Jason Hughes, el profesor que murió atropellado en Georgia, junto a su esposa. A la derecha, Jayden Ryan Wallace, el estudiante acusado.

La familia de Jason Hughes , el profesor que murió atropellado por alumnos que intentaban hacer una broma de graduación en Georgia, Estados Unidos , pidió que se retiren los cargos presentados contra los acusados.

El planteo fue difundido mediante un comunicado en el que los familiares del docente expusieron su postura sobre el proceso judicial que se abrió tras el hecho contra cinco jóvenes de 18 años.

En el documento difundido públicamente por Daily Mail, los familiares admitieron que Hughes sabía que los estudiantes estaban en el lugar.

“No hubo ningún enfrentamiento. Jason sabía que los estudiantes venían y estaba emocionado, esperando atraparlos en el acto”, manifestaron desde el entorno del docente.

Además, describieron: “Había estado lloviendo y accidentalmente resbaló y cayó a la calle frente al vehículo mientras se alejaban, siendo atropellado. Los estudiantes inmediatamente intentaron brindar ayuda hasta que llegaron los paramédicos”.

“Jason amaba a los estudiantes”, dijo la familia del profesor

“Jason amaba a estos estudiantes y ellos también lo amaban. La familia apoya plenamente la retirada de los cargos contra todos los implicados. Esta es una terrible tragedia, y nuestra familia está decidida a evitar que se repita otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes”, remarca el texto.

Por último, se señaló: “Esto iría en contra de la dedicación de toda la vida de Jason a la hora de invertir en la vida de estos niños. Nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes”.

PROFESOR georgia 5 El profesor de 40 años que murió en el accidente estaba casado y tenía dos hijos.

La decisión sobre el avance del proceso judicial corresponde al fiscal de distrito del condado de Hall, Lee Darragh. "He hablado con la familia por teléfono y pronto me reuniré con ellos en persona. Su solicitud de retirar los cargos será atendida con la máxima deferencia", declaró el funcionario en WSB-TV.

Las declaraciones del acusado y el mensaje de su familia

Jayden Ryan Wallace, de 18 años, fue identificado por las autoridades como el conductor del vehículo involucrado en el episodio y es el acusado más comprometido. El joven fue arrestado y enfrenta un cargo por homicidio vehicular en primer grado, además de otras acusaciones por conducción imprudente, allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada.

“Me comprometo a vivir el resto de mi vida de una manera que honre la memoria del entrenador Hughes, ejemplificando a Cristo. Nunca será olvidado”, expresó Wallace, en una declaración publicada por aquel mismo medio.

Por su parte, los padres de Wallace también publicaron un comunicado en el que se refirieron al caso. "Somos una familia profundamente arrepentida y afligida por una pérdida tan tremenda en nuestra comunidad de North Hall", dijeron.

Y añadieron: “Jason Hughes lo era todo para nuestro hijo, Jayden. Se tomó el tiempo de invertir en Jay y le dedicó todo su amor, dejando una huella imborrable.

“Junto con el resto de nuestra familia, Jay expresa su más profundo pesar y sus más sinceras disculpas a la familia Hughes”, completaron.

Además de Wallace, fueron acusados Elijah Owens, Aiden Hucks, Ana Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años. Los cuatro enfrentan cargos menores por allanamiento y tirar basura.

Cómo fue el accidente en el que murió el profesor

Según informó la Oficina del Sheriff del condado de Hall en un comunicado de prensa, el episodio ocurrió durante la noche del viernes 6 de marzo en la ciudad de Gainesville, en el estado de Georgia.

La investigación preliminar señala que los estudiantes llegaron hasta la vivienda del profesor en dos vehículos. En el lugar comenzaron a envolver árboles y otras propiedades con papel higiénico, como parte de una tradición de graduación.

Casa broma profesor Georgia Los estudiantes envolvieron los árboles de la casa del profesor con papel higiénico, en el marco de una broma de graduación.

Mientras se retiraban, Hughes, profesor de matemáticas y entrenador en la escuela North Hall High School, salió de su casa.

De acuerdo con el informe oficial, el docente tropezó y cayó a la carretera cuando uno de los vehículos comenzaba a alejarse. En ese momento fue atropellado por una camioneta conducida por Wallace.

Los servicios de emergencia trasladaron a Hughes a un hospital tras el impacto, pero murió posteriormente a causa de las lesiones recibidas.