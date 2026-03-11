Quién es la esposa de Manuel Adorni, que desató la polémica por acompañarlo en el viaje oficial a EE.UU

Su presencia en el avión presidencial hacia Nueva York, causó revuelo en las últimas horas. A qué se dedica.

Manuel Adorni , jefe de Gabinete, reconoció que su esposa viajó en el avión presidencial a Nueva York junto al presidente Milei y su comitiva. Esta aclaración se da luego de que la oposición cuestionara el uso de recursos públicos por parte de familiares de funcionarios.

"Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe" ,declaró el funcionario en una entrevista en A24. Y agregó: "De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago".

De esta forma, se conoció que su esposa, Bettina Angeletti, fue sumada a la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos , pese a no tener ningún rol formal para formar parte de este viaje que tenía como objetivo final la participación en la "Argentina Week".

Fue el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), quien presentó el pedido "para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses", según publicó en su cuenta de la red social X.

Quién es y a qué se dedica Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni

La relación entre Ageletti y Adorni se remonta a varios años antes de la irrupción política del contador y comunicador libertario. La pareja contrajo matrimonio en 2013 y desde entonces mantuvo un perfil familiar relativamente reservado.

La mujer es licenciada en Administración de Empresas por la Uade y coach ontológico profesional, reveló La Nación. En su presentación profesional en Linkedin se define como experta en desarrollo organizacional y asegura que su trabajo se enfoca en acompañar a líderes y equipos en procesos de crecimiento profesional.

“Me apasiona acompañar a equipos y líderes a alcanzar su máximo potencial”, señala en esta red social laboral. Seis meses después de que Javier Milei asumiera la presidencia, Angeletti fundó Más BE, una consultora de "coaching organizacional" .

La mujer del jefe de Gabinete tiene 43 años y en los registros oficiales figura como directora de AS Innovación Profesional, una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) de la que es dueña, en partes iguales, con Manuel Adorni, que es además el gerente.

Desde 2013, Angeletti trabajó para dos empresas: Las Invernadas del Oeste SA (2015-2021), como responsable del Departamento de Finanzas, según ella misma informa; y Agropecuaria Las Helenas SA, como gerente de Recursos Humanos y de Planificación y Análisis Financiero. Este último trabajo lo mantuvo hasta cinco meses después de fundar Más BE.

Desde septiembre de 2023, su CV indica que es además Coach Senior Ejecutivo que ejerce como "profesional independiente".

"Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York"

En su explicación, el jefe de Gabinete indicó que Angeletti ya contaba con un pasaje para ir hacia Nueva York el pasado 26 de febrero que lo había comprado por us$5.348, "pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara".

"Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado", justificó.

Por otro lado, sostuvo que los viáticos de comida y movilidad tanto de su esposa como los suyos son pagados de su bolsillo. "Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado", argumentó el jefe de Gabinete. Y aseguró: “No le sacamos un peso al Estado”.