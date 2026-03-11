El irónico posteo que compartió Victoria Villarruel contra Adorni por el viaje con su esposa

Su mensaje apuntando al jefe de Gabinete surgió ante la polémica por sumar a su esposa, Bettina Angeletti, a la comitiva oficial.

La tensa relación entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el resto de los funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Javier Milei, no es novedad. En esta ocasión la mandataria volvió a sacudir la interna tras lanzar una fuerte crítica contra Manuel Adorni a través de sus redes sociales.

Su mensaje apuntando al jefe de Gabinete surgió ante la polémica por sumar a su esposa, Bettina Angeletti , a la comitiva oficial durante el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos.

"El ajuste lo paga la política, jaja" , señala el mensaje que la titular del Senado replicó como una historia en su cuenta de Instagram, donde se puede ver un video en el que Adorni intenta defender el viaje de su mujer en el avión presidencial.

"Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe" ,justificó el funcionario en una entrevista en A24. Y agregó: "De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago".

Ante la ola de críticas, Adorni rompió el silencio y llevó la situación apelando al plano personal. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe”, afirmó el funcionario en diálogo con A24.

Según su versión, su mujer ya tenía un pasaje comprado por US$5.348 para el 26 de febrero, pero un cambio de agenda -que incluyó una escala en Miami- hizo que Presidencia la “invitara” a subir al avión oficial para que pudieran coincidir. “No le sacamos un peso al Estado. Sus gastos se los paga ella”, insistió el Jefe de Gabinete.

De igual manera, durante las primeras actividades del Ejecutivo en Nueva York, se dio a conocer una fotografía en la que se vio a Bettina en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens. Esto disparó un pedido de informe de la oposición y especulaciones en torno al traslado de familiares de funcionarios a bordo del ARG-01.

"Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar": Victoria Villarruel desafía al oficialismo

La rota relación entre Milei y Vilarruel quedó totalmente expuesta en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso semanas atrás. Al día siguiente, la frase que encendió el debate fue contundente: "Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar".

Con esas palabras, Villarruel respondió a cuestionamientos del diputado y exministro de Defensa Luis Petri, quien la acusó de actuar en contra del Ejecutivo y de alinearse con la oposición en momentos clave del debate parlamentario.

Luis Petri sostuvo en una entrevista televisiva que Villarruel "apostó por el fracaso del Gobierno", y la señaló como “funcional a la oposición”. Además, recordó una referencia de Javier Milei durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, cuando habló de “propios que soñaban con el sillón de Rivadavia”, una frase que muchos interpretaron como dirigida a la vicepresidenta.

La respuesta de Villarruel llegó a través de la red social X. Allí, apuntó contra la gestión de Luis Petri en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y lo responsabilizó por el vacío administrativo que, según planteó, afectó a miles de afiliados. La vicepresidenta mencionó una causa judicial en curso y puso el foco en presuntas irregularidades en la administración de la obra social.