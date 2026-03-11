Por la suba del petróleo, Aerolíneas Argentinas cobrará un cargo extra en los pasajes

La medida, que se toma ante los alcances del conflicto en Medio Oriente, aplicará para los vuelos locales e internacionales. De cuánto será.

Este miércoles se conoció la decisión que tomó Aerolíneas Argentinas , que comenzará a cobrar un cargo extra en los pasajes por la escalada del precio del petróleo.

La medida regirá de forma temporal y se aplicará en los vuelos locales e internacionales. La empresa señaló, según publica TN, que se implementará un recargo en el precio de sus pasajes debido al salto en los valores del petróleo y del combustible aeronáutico .

"La decisión se tomó a raíz de los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel)”, señalaron a TN.

El monto del recargo variará según el tipo de vuelo y el destino. En los trayectos regionales e internacionales, el adicional oscilará entre 10 y 50 dólares por tramo. En el caso de los vuelos de cabotaje dentro del país, el cargo será de $7500 por tramo.

avión aerolineas La nueva disposición dejará atrás un esquema histórico y sumará al país a una tendencia de otras empresas low cost.

De esta forma, la aerolínea de bandera argumentó que busca amortiguar el impacto del encarecimiento del jet fuel, que representa cerca del 40% de los gastos operativos y preservar el funcionamiento de la compañía.

El impacto del aumento en el barril de petróleo

El precio medio mundial del combustible de aviación pasó de valer USD 90 por barril a estabilizarse entre los USD 150 y USD 200 por barril, según el índice de referencia Platts. El valor prácticamente duplica los niveles registrados a comienzos de enero.

En ese contexto, varias compañías aéreas alrededor del mundo comenzaron a trasladar parte del impacto a las tarifas. En la región Asia-Pacífico, empresas como Qantas, Air India y Cathay Pacific informaron que subían sus precios o que lo harán en los próximos días para compensar el aumento del combustible.

Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines, advirtió en una entrevista con CNBC que el incremento del costo del combustible para aviones podría tener un impacto significativo en las finanzas del sector y derivar en pasajes más caros.

Las aerolíneas que operan en Neuquén aún aguardan la resolución. Las aerolíneas que operan en Neuquén aún aguardan la resolución.

Noticia en desarrollo