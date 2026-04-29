"No hubo delito, ni ningún gasto del Estado": Adorni explicó detalles de sus viajes a los diputados

En el final de una exposición que se extendió por casi dos horas, habló sobre la investigación sobre sus viajes en vuelos privados, y la presencia de su esposa en un viaje oficial.

El funcionario fue cuestionado por la presencia de su esposa en un vuelo oficial junto al presidente Javier Milei.

Previo a la presentación que realizó este miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados, remitió su informe de gestión con 2151 respuestas, entre ellas las que aluden a las denuncias en su contra, en un contexto marcado por investigaciones por enriquecimiento ilícito. Y en el inicio de su discurso, habló sobre sus polémicos viajes.

En el final de una exposición que se extendió por casi dos horas, Adorni habló sobre la investigación sobre sus viajes en vuelos privados, y la presencia de su esposa en un viaje oficial a Estados Unidos.

"En relación con el carácter y composición de comitivas oficiales en las que participé, informo que tanto el Ministerio Público Fiscal y como el poder judicial ya se expidieron sobre este tema", dijo. Y destacó que "Afirmaron que no hubo delito ni irregularidad en la invitación de mi esposa en el viaje del 6 de mazo del 2026 con destino a las ciudades de Miami y New York".

Asimismo, detalló que la comitiva oficial fue aprobada conforme un decreto, mientras precisó que la decisión sobre la invitación comprende tal como lo han indicado desde la justicia, una cuestión discrecional de presidencia".

"Fue aclarado en la Justicia que mi esposa fue invitada exclusivamente en el vuelo de salida del país y regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026. gracias a que existió siempre colaboración del Estado Nacional con el poder Judicial, se concluyó que la documentación presentada no representan ninguna irregularidad", afirmó Adorni.

"No hubo delito, no hubo ningún gasto del Estado"

El funcionario además aclaró que la fiscal interviniente, a quien se le delegó la investigación, requirió archivar la causa "dándonos la razón, la invitación fue autorizada y no hubo delito. Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viático, alojamiento, comida o cualquier otro tipo por parte del Estado Nacional y no existió incumplimiento en su invitación".

no hubo irregularidades en la invitación de mi esposa al viaje a Nueva York

En este contexto, afirmó que "esto prueba que cuando se le permite a la Justicia actuar se caen las operaciones políticas que se intentan instalar. Pedí disculpas a los argentinos entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la justicia siempre frente a cada denuncia.

En relación a sus viajes personales, mi patrimonio y sus declaraciones juradas, señaló que "quieren asemejar el gasto privado con el público, y a las actividades de mi vida privada con actividades de gobierno. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia, y se trataba de vacaciones familiares y mi círculo. No fueron viajes financiados por terceros, ni obsequios de ningún tipo", sentenció.

Qué dijo Adorni sobre el viaje en avión privado a Punta del Este

Horas antes de su presentación, Manuel Adorni, respondió por escrito 2.151 preguntas de los bloques parlamentarios, entre ellas, hay cuatro que se refieren a los temas que han generado una gran polémica y denuncias en la Justicia: el viaje a Punta del Este, la evolución de su patrimonio, los gastos de las comitivas presidenciales y los contratos del periodista Marcelo Grandio con la Televisión Pública.

La Pregunta N° 559 solicitaba saber si el viaje que realizó el funcionario a Punta del Este en un vuelo privado, fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros, pero respondió que no existe obligación de registrarlo.

Según precisaron, el Decreto 1179/2016 limita ese registro a traslados financiados por terceros “para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales”. Mientras que se confirmó que presentó su declaración jurada patrimonial integral y que la Oficina Anticorrupción (OA) informó “la inexistencia de conflictos de interés en el caso”.

La pregunta legislativa apuntaba a quién pagó y por qué lo hizo. La respuesta no precisa si alguna autoridad evaluó activamente si correspondía o no el registro, ni si los financiadores del viaje mantienen vínculos contractuales con el Estado.

punta del este adorni

La declaración jurada de Adorni sobre su patrimonio

Otro de los puntos clave es la Pregunta N° 1780, donde se solicitaba el detalle de la evolución patrimonial del funcionario y su cónyuge desde el inicio de la función pública, y si existieron acompañantes en viajes oficiales cuyos roles no estuvieran justificados dentro del Estado.

La respuesta hace alusión a la declaración jurada disponible en el portal datos.gob.ar, y señala que los bienes de la cónyuge están en el Anexo Reservado del Formulario 1246 —de carácter confidencial— y deriva la pregunta sobre erogaciones de comitiva a la Pregunta N° 1997.

En la declaración jurada pública de Adorni, que corresponde al período 2024, figuran un departamento en Parque Chacabuco —del que es cotitular con su esposa al 50%— y otro en La Plata, recibido como donación familiar.

No aparecen allí el departamento de la calle Miró al 500, en Caballito, escriturado el 18 de noviembre de 2025 por USD 230.000, ni la casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, a fines de 2024.

patrimonio adorni

Los viajes presidenciales y la presencia de la esposa de Adorni

Otro de los puntos claves del cuestionario se centra en la pregunta N° 1997, donde se solicitaba l listado completo de viajes internacionales del Presidente y del jefe de Gabinete, con fechas, destinos, costos y composición de las comitivas.

En la respuesta escrita, se confirma que fueron trece viajes de Javier Milei entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con un gasto total declarado que supera los $425 millones.

El viaje más costoso fue el traslado a Nueva York para la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2025, con un gasto de $115.704.550. Le siguió la gira por Miami, Nueva York y Santiago de Chile de marzo de 2026, que insumió $85.677.704,47, y la participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2026, por $73.179.186,07.

Respecto del viaje Miami y Nueva York que fue cuestionado por la presencia de la esposa de Adorni, se señala que viajó en carácter de “invitada” en la comitiva presidencial. El informe no precisa cuánto de los $85 millones de ese trayecto correspondió al alojamiento y traslado de la esposa del jefe de Gabinete.