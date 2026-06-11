Manuel Adorni declaró tener más de $900 millones en su declaración jurada: incluyó un departamento y una casa

En medio de la investigación por enriquecimiento ilícito, Adorni sumó un monto en dólares. El crecimiento es del 775% respecto del año anterior.

La cifra representa un crecimiento de aproximadamente 775% respecto de los $107,8 millones que había informado al cierre de 2024.

Tras varias idas y vueltas, el jefe de gabinete Manuel Adorni finalmente presentó su declaración jurada este jueves, correspondiente a 2025 y declaró bienes por $944,5 millones ante la Oficina Anticorrupción.

La cifra representa un crecimiento de aproximadamente 775% respecto de los $107,8 millones que había informado al cierre de 2024, ya que en agosto del año pasado había informado bienes, depósitos y dinero por $107.894.833, en la documentación presentada este jueves consignó un patrimonio bruto de $944.575.052 .

El documento también informa deudas por $317,3 millones, con un patrimonio neto cercano a los $627 millones.

La diferencia respecto de los $107,9 millones informados al cierre de 2024 explica buena parte de la atención que hoy concentra el expediente judicial.

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Adorni admitió que ocultó 500.000 dólares en sus declaraciones juradas: "Ahorramos en negro"

El funcionario ya había quedado en el centro de una fuerte polémica política y judicial luego de reconocer públicamente que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa, Bettina Angeletti. La admisión se produjo en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene bajo la lupa de la Justicia.

El funcionario confirmó que presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y que también entregó rectificativas de los períodos 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción. E n ese contexto, aceptó que había omitido declarar una suma cercana al medio millón de dólares, que según su explicación fue acumulada antes de ingresar a la función pública.

La frase que generó mayor repercusión fue su reconocimiento de que esos fondos habían sido conservados fuera del circuito formal. “Ahorramos en negro”, admitió Adorni, al intentar explicar el origen de parte de su patrimonio. Según sostuvo, esos recursos provenían de años de trabajo en el sector privado, de ahorros familiares y de inversiones en criptomonedas realizadas principalmente entre 2014 y 2018.

El titular de ministros admitió haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas anteriores, producto de supuestas inversiones de dinero "en negro" en bitcoins. Según explicó, invirtió unos USD 200.000 y ganó USD 300.000.

Las propiedades que declaró Adorni

En esta declaración, incorporó dos nuevas propiedades: un departamento en Caballito y su casa en el country Indio Cuá. Hasta 2024, Adorni declaraba dos departamentos: uno en la Ciudad de Buenos Aires, utilizado como vivienda familiar, y otro en La Plata.

La casa country de 190 metros cuadrados ubicada en Exaltación de la Cruz, figura como inversión y de la que declaró el 50% de la titularidad. Está dentro del country Indio Cuá Golf Club, fue adquirida en noviembre de 2024 y está vinculada a Bettina Angeletti, esposa del funcionario.

La segunda incorporación es el departamento con cochera de casi 200 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido en noviembre de 2025 y valuado en $255,8 millones. También en este caso declaró el 50% de la propiedad.

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Su incremento entre el patrimonio que declaró el año pasado y en esta ocasión, supera los $836 millones y se conoce en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario y después de que presentara declaraciones juradas rectificativas correspondientes a años anteriores.