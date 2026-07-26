Javier Milei detalló su reforma del Banco Central: cuáles son los puntos clave

La iniciativa apunta a fortalecer la autonomía de la autoridad monetaria y establecer nuevas reglas para la política monetaria.

El presidente Javier Milei dio a conocer los lineamientos de su proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central , una iniciativa con la que busca redefinir el funcionamiento de la entidad.

Según explicó el presidente en una columna de opinión en el diario Clarín, la propuesta apunta a reforzar su independencia , restringir la emisión monetaria y recuperar el objetivo de preservar el valor de la moneda como herramienta para combatir la inflación.

En su texto, el mandatario estructuró su iniciativa en cinco puntos fundamentales. El primero de ellos busca eliminar la multiplicidad de objetivos impuestos en gestiones anteriores, concentrando todos los esfuerzos institucionales única y exclusivamente en la estabilidad monetaria.

En segundo lugar, la propuesta prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado a nivel nacional, provincial y municipal. En este sentido, el Presidente cuestionó duramente la compra de títulos públicos en el mercado primario, calificando dicha práctica financiera como una verdadera "falsificación de dinero".

El tercer eje apunta a blindar institucionalmente a las autoridades de la entidad. Para remover al presidente o al directorio, se requeriría el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, evitando así que se realicen recambios ligados a presiones políticas sobre la emisión.

El cuarto punto restringe la distribución de dividendos, estableciendo que los resultados por tenencia de activos pasen a una reserva técnica y que los ingresos asociados al manejo de cartera solo se destinen a cancelar deuda del Tesoro. Por último, propone eliminar el esquema de Letras Intransferibles, terminando de forma definitiva con el uso fiscal de las reservas.

El Banco Central habilitó la apertura de cuentas sueldo en dólares

El BCRA habilitó este viernes de forma oficial la apertura y operatoria de cuentas sueldo en dólares estadounidenses.

La medida fue formalizada a través de la Comunicación "A" 8460, con el fin de adaptar el sistema financiero a la Ley de Modernización Laboral, que permite abonar las remuneraciones tanto en moneda nacional como extranjera.

De esta manera, los bancos deberán ahora ofrecer la apertura, mantenimiento, transferencias y extracciones sin costo para el trabajador hasta el monto correspondiente a las acreditaciones derivadas de la relación laboral.

Además, las entidades financieras quedan obligadas a garantizar los depósitos y extracciones de billetes físicos en la sucursal donde esté radicada la cuenta.

En tanto, el retiro de efectivo en terminales de autoservicio o en sucursales bancarias quedará condicionado a la disponibilidad operativa de dólares que tenga la entidad en ese momento, por lo que no habrá una garantía automática de entrega inmediata de la moneda extranjera. No obstante, los fondos acumulados en dólares dentro de la cuenta sueldo podrán ser extraídos por el trabajador en cualquier momento, sin plazos de vencimiento, sin obligación de conversión a pesos y sin restricciones vinculadas al tiempo de permanencia de esos depósitos en la cuenta.

La disposición alcanza tanto a los empleados comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo como a otros esquemas de remuneración que no se encuentran alcanzados por el régimen laboral tradicional, como determinadas modalidades de contratación independiente, honorarios profesionales, prestaciones de servicios u otros mecanismos de pago. De esta manera, el alcance de la medida se extiende a un universo más amplio de personas que perciben ingresos periódicos y que podrán optar por mantener parte de sus haberes en moneda extranjera bajo las condiciones establecidas por la nueva normativa.