Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias: qué pasará con su declaración jurada

Esto se da en plena investigación por enriquecimiento ilícito del funcionario. El nuevo régimen del Gobierno entró en vigencia el 1° de junio.

La investigación analiza si los movimientos patrimoniales de Manuel Adorni pueden justificarse con sus ingresos declarados o si existen inconsistencias.

Este miércoles por la mañana se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y su esposa adherirán al régimen simplificado de Ganancias habilitado por la Ley de Inocencia Fiscal. Esto se da en plena investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Esta confirmación se da previo a la presentación de su declaración jurada.

El nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias impulsado por el Gobierno entró en vigencia el 1° de junio. Allí se establece que los contribuyentes que adhieran a este sistema no deberán presentar información sobre sus consumos personales ni su patrimonio.

La adhesión a este régimen solo rige para el período fiscal 2025 y según la constancia de inscripción, que puede verificarse el sitio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El registro indica que el funcionario se había inscripto en Ganancias en enero de 2020.

A raíz de una investigación del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, se supo que esta medida permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente, sin sanciones penales ni antecedentes impositivos. Esto será un factor determinante que tendrá en cuenta la Justicia en la investigación criminal que la pareja afronta en los tribunales federales de Comodoro Py.

Manuel Adorni Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

"No va a ser para blanquear dinero. Se equivocan quienes piensan que va a ser por eso”, afirmaron desde el entorno de Adorni a Infobae, al mismo tiempo que agregaron que no se va a meter un solo dólar a través del régimen de Inocencia Fiscal.

Qué significa la adhesión a este régimen por parte de Adorni y su esposa

Esta ley 27.599 funciona como un 'mecanismo de sinceramiento' y permite regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas sin castigo. En el caso de Angeletti, su adhesión y formalización simultánea en impuestos al valor agregado (IVA) y ganancias en octubre de 2025, sugieren que durante años habría operado sin registración tributaria plena.

"Este régimen optativo habilita una declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias. Este nuevo formato elimina la obligación de justificar las variaciones patrimoniales ('monto consumido'), limitándose exclusivamente a declarar ingresos, gastos y deducciones", explicó Alconada Mon.

De esta forma, indicó que la adhesión de Angeletti al régimen no implica una amnistía total ni constituye, por sí misma, una irregularidad.

bettina esposa adorni

Por otro lado, allegados al jefe de Gabinete revelaron que la presentación de declaración jurada será "inminente". "Todo parece indicar que podría hacerse hacia el final de esta semana, porque dicen que será 'antes del 15 de junio'", que es feriado.