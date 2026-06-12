El PRO volvió a arremeter contra el Gobierno: "no queremos a Adorni"

En medio de la polémica por la declaración jurada de Manuel Adorni, las críticas llovieron y el partido amarillo no se quedó afuera.

El PRO volvió a cuestionar al gobierno nacional por la decisión de mantener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de la polémica por la presentación de su declaración jurada.

A través de un posteo en redes sociales, el partido de Mauricio Macri le envió un mensaje directo a Javier Milei . “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.

El cuestionamiento se suma al duro comunicado difundido ayer en donde hacía hincapié que no hay justificación posible para defender a Adorni, quien públicamente admitió haber mentido con sus declaraciones juradas anteriores y argumentó que el crecimiento de su patrimonio personal fue solventado con ganancias en criptomonedas.

Darío Nieto, legislador porteño y referente del partido, apeló a una visión más técnica sobre la cuestión para alimentar las dudas sobre la justificación patrimonial. “Era imposible que alguien en 2013 pusiera 200 lucas en Bitcoin, Adorni tiene que renunciar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065485351477452920?s=20&partner=&hide_thread=false Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni. — PRO (@proargentina) June 12, 2026

Para entender el origen de la controversia, hay que retrotraerse al viaje del jefe de Gabinete junto a su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial. La imagen generó críticas y denuncias contra el funcionario, una de ellas por enriquecimiento ilícito.

La Justicia corroboró que el ministro coordinador adquirió propiedades y mantuvo un nivel de vida que en principio no se condice con los ingresos que obtuvo como funcionario. Además, descubrió algunos préstamos hipotecarios poco habituales empleados por Adorni para comprar bienes inmuebles.

adorni entrevista declaracion jurada

El jefe de Gabinete había prometido que todo quedaría aclarado con la presentación de su declaración jurada. Ese trámite finalmente se concretó ayer jueves y según explicó el propio economista en una entrevista, la principal justificación de su patrimonio fue una ganancia de casi 300 mil dólares en criptomonedas, algo que había ocultado hasta el momento. Por ese motivo, tuvo que rectificar declaraciones juradas de años anteriores.

La maniobra dejó al descubierto que mintió ante el Congreso cuando en el último informe de gestión dijo que todos sus movimientos dinerarios habían sido declarados y estaban justificados. Esta omisión impulsó a distintos partidos de la oposición a aumentar la presión pública para que el Presidente removiera a Adorni de su cargo.

Las críticas de todo el arco político

“Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional”, expresó Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba.

Además, denunció que el funcionario “le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”. “El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”, agregó y sumó el apoyo de los diputados y senadores de su espacio.

A las críticas de Schiaretti se suman a las de la UCR, que calificaron de “extrema gravedad” la situación de Adorni y recordaron que “ante el propio Congreso de la Nación dijo que en sus declaraciones juradas ‘nunca existió ocultación alguna’. Hoy reconoce lo contrario. Mintió ante el Congreso. Quien le miente al Congreso no está en condiciones de conducir el Estado”.

villarruel adorni Su mensaje apuntando al jefe de Gabinete surgió ante la polémica por sumar a su esposa, Bettina Angeletti, a la comitiva oficial.

Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que Adorni “vino a la Cámara de Diputados a mentirle en la cara a 47 millones de argentinos y a 257 diputados nacionales”. En ese marco, recordó que distintos bloques opositores impulsaron una sesión especial para el próximo 23 de junio con el objetivo de exigir la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional.

“Los argentinos no merecen un Jefe de Gabinete que miente descaradamente para justificar su patrimonio. Es inadmisible que siga en su cargo”, agregó el legislador.

Las críticas también llegaron desde el peronismo. El ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, cuestionó las explicaciones brindadas por el funcionario y reclamó su salida del Gobierno. “Hay que tener mucha cara de piedra para pedirles sacrificios a los argentinos y después explicar que 800 mil dólares no declarados fueron un simple ‘olvido’. Adorni tiene que renunciar, pero el problema se llama Milei”, expresó.

Las críticas también alcanzaron al oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó como una “vergüenza” el accionar del jefe de Gabinete y rechazó las explicaciones que brindó sobre su patrimonio. “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, respondió en la red social X ante la consulta de un usuario sobre las declaraciones que el funcionario realizó en una entrevista televisiva.

Además, Villarruel volvió a referirse al tema con ironía al responder el mensaje de un usuario que celebraba su cumpleaños. “Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico!!!”, escribió, en una aparente alusión a la polémica por las explicaciones de Adorni sobre la evolución de sus bienes.