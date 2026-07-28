Tragedia en Jujuy: un niño murió tras el vuelco de un auto que cayó por un barranco de 50 metros

El vehículo sufrió un desperfecto mecánico cuando viajaba por la Ruta Nacional 52, entre las Salinas Grandes y Purmamarca.

Una tragedia conmocionó a la provincia de Jujuy donde, en las últimas horas un accidente se cobró la vida de un nene de 11 años y otros cuatro integrantes de su familia sufrieron graves heridas luego de que el auto en el que circulaban desbarrancara en la Ruta Nacional 52, entre Las Salinas Grandes y Purmamarca.

El accidente ocurrió en la Cuesta del Lipán cerca de las 19, cuando la familia regresaba desde las Salinas Grandes con destino a Purmamarca. Según declaró el conductor, un hombre de 36 años, que vive en la localidad bonaerense de Ezeiza, el Renault Fluence sufrió una falla en el sistema de frenos mientras descendía por el camino de montaña.

De acuerdo a este relato, el desperfecto hizo que el vehículo no pudiera doblar en una curva y terminara precipitándose por un barranco de aproximadamente 50 metros .

La emergencia comenzó a conocerse cuando un turista que pasaba por la zona asistió a una de las víctimas y la trasladó hasta la Seccional N° 57 de la Unidad Regional Nº 3 para pedir ayuda. A partir de ese aviso, efectivos policiales y personal médico se dirigieron al lugar del siniestro.

Al llegar encontraron el Renault Fluence volcado, en posición invertida, al fondo del barranco y con importantes daños materiales producto del impacto.

Los médicos del SAME asistieron a todos los ocupantes del vehículo. Tras revisar al menor de 11 años, confirmaron que había fallecido como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

En tanto, el conductor del vehículo, su pareja y los otros dos hijos de la familia lograron ser rescatados por los equipos de emergencia que acudieron al lugar tras el siniestro. Los cuatro fueron trasladados de urgencia al hospital de la zona, donde permanecen internados bajo estricta observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la caída del automóvil.

Mientras tanto, las autoridades avanzan con la investigación para determinar cómo se produjo el accidente. La principal hipótesis se apoya en el testimonio brindado por el conductor, quien aseguró que el vehículo sufrió un desperfecto mecánico mientras descendía por la Cuesta de Lipán, lo que habría provocado la pérdida de control y el posterior desbarrancamiento.

Peritos trabajan en el lugar y realizarán las pericias correspondientes para confirmar si esa fue la causa del trágico hecho.

Volcó un micro por el viento y cayó por un barranco en Ruta 7

En otro violento accidente ocurrido a mediados de este mes, un micro de larga distancia volcó y cayó desde un puente en medio del temporal de viento. Dejó varias personas heridas.

El episodio sucedió sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura del kilómetro 135 en el puente del arroyo La Guardia, apenas cruzando Carmen de Areco. El micro despistó, perdió el control y cayó unos 6 metros por un barranco.

Cuando los efectivos llegaron encontraron el micro sobre la banquina, a la altura de Estancia la Guardia.

Los peritajes iniciales indican que las fuertes ráfagas de viento habrían ocasionado el siniestro.

El incidente vial ocurrió en medio de fuertes vientos y ráfagas que golperon la zona. Las primeras versiones indican que el clima inestable provocó el vuelco. No hay otro vehículo involucrado.