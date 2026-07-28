Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

El joven viajaba con su familia cuando la embarcación volcó en el río Iguazú. Ocurrió del lado brasilero del parque.

Un turista holandés de 26 años murió este martes tras el vuelco de una embarcación de la empresa Macuco Safari durante una excursión en el Parque Nacional do Iguaçu , en el oeste del estado brasileño de Paraná. El joven viajaba junto a integrantes de su familia cuando ocurrió el accidente, según confirmó Globo TV.

El hecho fue reportado a las 12:20 al Departamento de Bomberos de Foz do Iguaçu como una emergencia de búsqueda y rescate acuático. La muerte del turista fue confirmada por el propio gerente de Macuco Safari a la cadena RPC, filial de TV Globo en el estado.

La embarcación realizaba uno de los recorridos turísticos tradicionales que permiten a los visitantes aproximarse a las Cataratas del Iguazú por el río. Viajaban a bordo seis turistas y el piloto de la empresa. Tras el vuelco, se desplegó un operativo de rescate con la participación del Cuerpo de Bomberos, personal de Macuco Safari y trabajadores del Parque Nacional do Iguaçu. Hasta la última actualización oficial no se habían establecido las circunstancias que provocaron el incidente.

Además de la víctima fatal, otras dos personas que viajaban en la embarcación fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu. Ambos son también turistas de nacionalidad holandesa. Uno de ellos es un hombre de 49 años que permanece consciente, orientado y respirando sin asistencia. El otro es su yerno, quien no requirió atención médica, pero quedó bajo observación en el centro de salud.

URGENTE



Investigan el vuelco de una embarcación del “Macuco Safari” en Foz do Iguaçu



Un accidente protagonizado por una embarcación que realizaba la excursión turística “Macuco Safari” movilizó este martes al mediodía a los equipos de rescate en el Parque Nacional del



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La Armada de Brasil investiga el vuelco

Luego del episodio, personal de la Armada de Brasil se trasladó hasta el lugar para colaborar con el operativo y supervisar las medidas adoptadas por los organismos de emergencia. La investigación quedó bajo la órbita de la Capitanía Fluvial del Río Paraná, que buscará determinar cómo ocurrió el vuelco, cuáles fueron sus causas y si existieron responsabilidades vinculadas con el accidente. Los investigadores deberán establecer si hubo fallas humanas, técnicas o factores ambientales que contribuyeron al incidente, y si se cumplieron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de excursiones.

Macuco Safari comunicó la suspensión temporal de todas sus actividades tras el fallecimiento del turista. La empresa ofrece recorridos de ecoturismo dentro del Parque Nacional do Iguaçu, entre ellos senderos por la Mata Atlántica y excursiones en embarcaciones que trasladan a los visitantes hasta las inmediaciones de las cataratas. Quienes ya habían adquirido entradas podrán optar por recibir el reintegro del dinero o reprogramar la excursión para otra fecha.

Del lado argentino, Jungle Explorer, el operador de las embarcaciones que interviene en el Parque Nacional Iguazú, también interrumpió sus salidas por el día.

El accidente se produjo pocos días después de que el área turística de las Cataratas atravesara un episodio de caudal extraordinariamente alto. El pasadojueves 23 de julio, un sector de senderos había sido cerrado debido a un volumen de agua de 9,1 millones de litros por segundo, aproximadamente seis veces por encima del promedio habitual, que obligó a suspender el acceso a la Garganta del Diablo.

Al momento del accidente de este martes, el caudal del río Iguazú rondaba los 6.500 metros cúbicos por segundo, unas tres veces superior al nivel normal de entre 1.500 y 1.800 m³/s. Las autoridades no informaron hasta el momento que exista una relación directa entre esa situación y el vuelco de la embarcación, aunque es uno de los factores que la Armada de Brasil deberá evaluar en su investigación.

El antecedente más grave en la historia de Macuco Safari data del 5 de septiembre de 1999, cuando dos embarcaciones de la empresa colisionaron durante un recorrido y fallecieron siete personas: seis turistas extranjeros y el piloto de uno de los botes. El accidente de este martes es el más serio que involucra a la empresa desde aquel episodio de hace 27 años.