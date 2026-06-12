ACIPAN dejó atrás las críticas a CALF pero reiteró su reclamo por el costo de la electricidad

Sus autoridades mantuvieron una reunión con representantes de la cooperativa e indicaron que ahora harán gestiones ante el EPEN y la Municipalidad para que se revise la tarifa.

La asociación de comercio busca que se analice el valor de lo que pagan las empresas.

Tras una reunión con autoridades de la cooperativa eléctrica CALF , los representantes de ACIPAN indicaron que nunca cuestionaron a la cooperativa en particular y anunciaron gestiones ante el EPEN y el Municipio para avanzar en una revisión de costos, que afectan a comercios e industrias.

El encuentro tuvo como objetivo aclarar las diferencias surgidas a partir de un informe presentado semanas atrás por la entidad empresaria sobre el valor de lo que se paga en Neuquén por la tarifa de energía eléctrica.

Allí, el presidente de ACIPAN, Dante Scatamburlo, reconoció que el informe que generó controversia hacía referencia a las tarifas eléctricas en el ámbito provincial y no específicamente a CALF.

“Fue una reunión donde apaciguamos las aguas porque nuestro informe había dado lugar a que ellos se sintieran atacados. Nosotros les dijimos que estamos hablando del valor de la energía a nivel provincial y no estamos hablando de CALF”, explicó.

El dirigente destacó, además, la “calidad” del servicio que presta la cooperativa en la ciudad. “Lo que le dijimos a CALF es que estamos muy conformes con el servicio. Eso sí lo destacamos, porque tenemos un excelente servicio en la ciudad”, afirmó.

factura calf.jpg

Preocupación por los costos

Scatamburlo reiteró que la preocupación de ACIPAN está centrada en el costo de la energía para el sector productivo y adelantó que, junto al presidente de la Federación de Cámaras, Fernando Zurita, mantendrán una reunión con las autoridades del EPEN para analizar la situación tarifaria a nivel provincial. Según indicó, el encuentro fue programado para el próximo martes con el presidente del organismo, Francisco Moya.

“Pretendíamos tener un diálogo constructivo con CALF, y así fue la reunión. Desde ACIPAN manifestamos que necesitamos una energía eléctrica tanto para el comercio como para la industria que sea más competitiva”, sostuvo.

Durante la reunión también se analizaron distintos componentes que integran la factura eléctrica, entre ellos los costos vinculados a Cammesa y a la construcción del nuevo Centro Ambiental Municipal (CAM). Sobre estos temas, las partes coincidieron en que las definiciones corresponden al poder concedente, por lo que ACIPAN solicitará una reunión con autoridades municipales durante la próxima semana.

El informe que presentó CALF

Por su parte, los representantes de CALF presentaron un informe técnico en el que argumentaron que el valor de la energía se encuentra dentro de parámetros razonables y que incluso resulta más económico que en la provincia de Río Negro, según reconoció el titular de ACIPAN.

Otro de los temas abordados fue el sistema de potencia contratada, una modalidad mediante la cual comercios e industrias abonan una capacidad de suministro determinada, independientemente de su nivel de consumo efectivo.

CALF - CONFERENCIA DE PRENSA - 26-06-2025 (15).JPG Claudio Espinoza

“Eso se controla una vez por año, cobrando la misma potencia se consuma o no. Estamos negociando para que cambie. El Consejo de Administración de CALF aceptó buscar alternativas para que se regule de otra manera”, explicó Scatamburlo. Según señaló, una eventual modificación del sistema podría representar un importante alivio económico para numerosas empresas.

Finalmente, el presidente de la entidad valoró la predisposición de la cooperativa para abordar las inquietudes del sector privado. “La verdad que nos satisfizo el hecho de que nos escuchen con este tema porque es muy importante para nosotros”, indicó.