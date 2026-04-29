Una mujer llevaba varios meses muerta en su departamento: así fue el escalofriante hallazgo

Se presume que tenía unos 50 años y aún no pudieron localizar a familiares. Personal de Policía Científica trabajó durante varias horas en el lugar.

El hallazgo ocurrió dentro de un departamento, tras un alerta de vecinos por un fuerte olor en el edificio.

El hallazgo de una mujer sin vida en el interior de un departamento en dejó conmocionados a los vecinos. Los agentes policiales llegaron hasta un monoblock , donde personal policial ingresó a una vivienda tras recibir un alerta de los vecinos por un fuerte olor en los pasillos. La escena con la que se encontraron era escalofriante.

Al entrar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo en un avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que la muerte ocurrió hace varios meses atrás. Las primeras estimaciones ubican el fallecimiento en un período cercano a los 90 días , aunque ese dato deberá confirmarse con estudios forenses.

La situación comenzó a tomar forma cuando residentes del edificio empezaron a notar un olor persistente en las áreas comunes. Con el paso de los días, la preocupación creció hasta que decidieron dar aviso a la policía.

El departamento donde se produjo el hallazgo estaba ocupado por una mujer que, según testimonios, mantenía escaso contacto con el entorno. Esa falta de vínculo fue determinante para que su ausencia pasara inadvertida durante semanas.

El impactante hallazgo del cuerpo y la principal sospecha

Fuentes policiales señalaron que cuando los efectivos ingresaron a la propiedad, confirmaron el escenario más grave. El cuerpo permanecía dentro de la vivienda sin señales de intervención reciente, lo que reforzó la hipótesis de un fallecimiento ocurrido tiempo atrás.

El impacto en el edificio fue inmediato. Los vecinos manifestaron sorpresa y desconcierto por no haber advertido la situación antes, especialmente durante los meses de verano.

policia rosario

Tras el hallazgo, la Justicia ordenó una serie de pericias dentro del departamento para descartar cualquier indicio de criminalidad. En esta etapa inicial, la principal línea de investigación apunta a una muerte natural.

Personal de Policía Científica trabajó durante varias horas en el lugar, recolectando evidencia y relevando posibles elementos que permitan reconstruir el contexto en el que vivía la víctima.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la soledad en la que se encontraba la mujer. La falta de contacto frecuente con familiares o allegados aparece como un factor relevante para entender por qué la situación no se detectó antes.

El caso también dejó expuesta la dificultad de advertir situaciones extremas en entornos urbanos donde la convivencia no siempre implica interacción directa entre vecinos.

La autopsia y las claves para determinar qué ocurrió

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer con mayor precisión la causa del fallecimiento y el tiempo transcurrido.

Ese informe será determinante para confirmar si la muerte se produjo por causas naturales o si existen otros elementos que deban ser considerados dentro de la investigación.

cuerpo rosario

El episodio dejó una marca en el vecindario y volvió a poner en discusión una problemática silenciosa: el aislamiento en grandes complejos habitacionales, donde una persona puede atravesar situaciones críticas sin que el entorno lo advierta.

Con el avance de la investigación, se espera que los resultados de la autopsia de la mujer permitan cerrar las dudas y dar una respuesta clara sobre lo ocurrido en el interior de ese departamento.