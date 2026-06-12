La inflación de alimentos se aceleró en la segunda semana de junio

En la semana el precio de las bebidas lleva la delantera, pero en el mes la carne está arriba.

El precio de los alimentos se reactivó en la segunda semana de junio.

La inflación de alimentos se reactivó en la segunda semana luego de dos períodos de incrementos marginales. De acuerdo con un informe elaborado por la consultora LCG, los precios crecieron 0,6% respecto de la primera semana.

Así se cortó dos semanas seguidas de incremento del 0,1% en la ultima semana de mayo y la primera de este mes . De este modo, la inflación de alimentos a esta altura del mes equivale al 2,5% mensual.

Lo que impulsó el índice en los últimos siete días fue el rubro bebidas infusiones, con el 2,1%; carnes y panificados con el 1%. En cambio, el azúcar cayó 1,3% y la fruta el 0,3%.

En cambio, en las últimas cuatro semanas el precio de la carne subió 4,9%; condimentos y otros productos, 4% y verduras, 3%.

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A la suba de precios de alimentos hay que sumar el incremento de precios de servicios:

Gas natural: Las facturas registran un incremento promedio del 2,81% en todo el país debido a la actualización mensual de las distribuidoras. A esto se suma el impacto estacional por el mayor consumo de calefacción ante las bajas temperaturas.

Las facturas registran un incremento promedio del 2,81% en todo el país debido a la actualización mensual de las distribuidoras. A esto se suma el impacto estacional por el mayor consumo de calefacción ante las bajas temperaturas. Electricidad : Las boletas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufren un ajuste del 1,5%. En el interior de la provincia de Buenos Aires, el gobierno bonaerense aprobó subas en los cargos fijos y variables de hasta el 11% para usuarios con subsidios focalizados.

: Las boletas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufren un ajuste del 1,5%. En el interior de la provincia de Buenos Aires, el gobierno bonaerense aprobó subas en los cargos fijos y variables de hasta el 11% para usuarios con subsidios focalizados. Agua corriente : La empresa AySA aplica un incremento del 3% efectivo para los usuarios del AMBA, continuando con el esquema de actualización fijado por el ente regulador.

: La empresa AySA aplica un incremento del 3% efectivo para los usuarios del AMBA, continuando con el esquema de actualización fijado por el ente regulador. Medicina Prepaga : Las cuotas de las empresas de salud privada registran una suba promedio del 2,9%.

: Las cuotas de las empresas de salud privada registran una suba promedio del 2,9%. Colegios privados: Las instituciones con aporte estatal en distintas jurisdicciones incrementan sus aranceles mensuales entre un 4% y un 5%.

Las instituciones con aporte estatal en distintas jurisdicciones incrementan sus aranceles mensuales entre un 4% y un 5%. Combustibles: Las petroleras aplican subas de alrededor del 1% ligadas a la actualización parcial de impuestos y el traslado de la devaluación mensual oficial.

El Gobierno celebra la caída de los precios

La cúpula del gobierno celebró este jueves la menor inflación mensual desde septiembre, tras meses de guarismos en alza y con la promesa oficial que no terminaba de cristalizarse de que la presión sobre los precios comenzaría a desacelerar.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) resultó de 2,1% mensual en mayo, según el informe difundido hoy por el INDEC, ubicándose por debajo incluso de los pronósticos más optimistas. La noticia fue una bocanada de aire fresco para el gobierno luego de los decepcionantes números de la construcción y la industria conocidos esta semana.

En su cuenta de X, Caputo resaltó que el IPC de mayo fue el más bajo en ocho meses, mientras que el presidente Javier Milei festejó en las redes con un "VAAAAMOOOO TOTO", en un comentario en el que destacó además que la inflación núcleo logró quebrar el 2%, pasando a un 1,9%.

Embed VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO

Inflación al consumidor 2,1% mientras la núcleo logra quebrar el 2%, cayendo al 1,9%.



Cc: @LuisCaputoAR pic.twitter.com/qSqVqpaRiD — Javier Milei (@JMilei) June 11, 2026

Por otra parte, la inflación interanual en mayo fue de 33,2%, con los rubros de Vivienda y servicios, Educación y Transporte liderando los incrementos de precios, con 48%, 42,7% y 42,1% en cada caso.

La otra buena nueva es que las mediciones privadas, hasta el momento, dan cuenta de un panorama similar para junio, que finalizaría con un IPC en el rango del 2,1-2,5%. Desde el gobierno aspiran no solo a mantener el logro de mayo, sino incluso a quebrar el odioso piso de 2%.