Pidió un crédito de $9.000 en 2009, murió y la Justicia ordenó que su familia pague una fortuna

Un fallo del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Bahía Blanca determinó que los herederos deberán responder por la deuda contraída hace 17 años.

La Justicia de Bahía Blanca dictó un fallo que obliga a la familia de un hombre fallecido a responder por un crédito personal que había solicitado en 2009 . Aunque el préstamo original era de $9.000 , el paso del tiempo y los intereses hicieron que el monto reclamado creciera de manera extraordinaria.

El caso se tramitó en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 7 , donde la jueza María Fernanda Arzuaga falló a favor de una sociedad anónima que había otorgado la garantía para el crédito.

La sentencia recayó sobre los herederos del hombre, quienes fueron notificados formalmente y ahora deberán pagar una suma insólita.

Por qué la familia terminó involucrada en el crédito

En 2009, Ángel solicitó un crédito de $9.000 al Banco Provincia de Bahía Blanca, que en ese momento era mucho dinero y representaba unos 2.400 dólares aproximadamente.

Para acceder al préstamo, recurrió al Fondo de Garantía de Buenos Aires (FO. GA. BA. SAPEM), una sociedad anónima estatal bonaerense, creada para facilitar el acceso al crédito mediante el otorgamiento de garantías.

La sociedad le otorgó una fianza por el 75% del monto, es decir, $6.750. Al no pagar el total del crédito, la sociedad de garantías debió cubrir esa suma ante el banco y luego inició el reclamo judicial para recuperar el dinero.

El hombre murió en 2024 y el proceso se trasladó a sus herederos. A pesar de estar debidamente notificados, no se presentaron a ejercer su defensa y fueron declarados rebeldes en el expediente.

El fallo insólito

La jueza Arzuaga resolvió que los herederos deberán pagar a FO. GA. BA. SAPEM la suma de $6.750, correspondiente a la fianza abonada en 2009 más intereses.

Ese monto, calculado desde el 25 de junio de 2009 hasta la actualidad, no contempla los intereses compensatorios, moratorios y punitorios pactados en el contrato original.

En el fallo, la jueza aclaró que los herederos solo responderán hasta el límite de los bienes recibidos en la sucesión, y no con su patrimonio personal. Además, deberán afrontar las costas del proceso judicial.

La sentencia quedó registrada oficialmente a mediados de julio y otorga un plazo de diez días para el pago una vez que quede firme.

La mora en las familias argentinas se triplicó y alcanzó el nivel más alto en 20 años

La morosidad en los créditos de las familias volvió a aumentar durante mayo y alcanzó el 12,8%, el nivel más alto en más de dos décadas, de acuerdo con el último Informe de Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El indicador quedó al borde del 13% y casi triplicó el registrado en el mismo mes del año pasado.

El informe oficial muestra que la irregularidad en los préstamos a hogares creció 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y 8,3 puntos en comparación con mayo de 2025. Si bien el BCRA advirtió que en los últimos meses el ritmo de deterioro comenzó a moderarse, la cartera irregular continúa en ascenso.

En el caso de las empresas, el ratio de irregularidad se ubicó en 3,5% durante mayo, con un incremento de 0,1 puntos porcentuales frente al mes anterior y de 2,5 puntos en la comparación interanual.

Como resultado, el índice de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7% a nivel agregado, tras aumentar 0,4 puntos porcentuales respecto de abril y 5,1 puntos frente al mismo período del año pasado.