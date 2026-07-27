Detuvieron a la mujer investigada por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell

El hecho ocurrió el pasado 20 de julio. La mujer ya tenía antecedentes similares de años atrás, donde murieron otros dos hijos.

La causa que investiga la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell dio un giro decisivo este lunes. Por disposición de la justicia, su madre , Lucía Sosa, fue detenida y quedó formalmente acusada de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Mientras los investigadores intentan determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la menor, ocurrido el pasado 20 de julio.

La medida fue dispuesta en el marco de la causa que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, que desde hace una semana intenta reconstruir qué ocurrió con la menor, fallecida el pasado 20 de julio .

Según confiaron fuentes policiales, la mujer deberá permanecer alojada en una dependencia policial a disposición exclusiva del juzgado interviniente y de la fiscalía que investiga el caso.

El caso

La mujer, Lucía Sosa, había llevado a su hija el lunes al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales y aseguró que la nena había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera.

Sin embargo, la autopsia reveló que la muerte fue consecuencia de una hipoxemia. Es decir, una falta de oxígeno en sangre provocada por una asfixia obstructiva, que derivó en un paro cardíaco.

Ese informe contradijo la versión que había dado la madre ante los investigadores. La mujer había asegurado que la nena se había ahogado mientras comía, aunque el resultado forense descartó esa hipótesis y orientó la investigación hacia un presunto homicidio.

Sosa está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

La sospechosa ya había quedado en el centro de la investigación porque, años atrás, había sido juzgada por las muertes de otras dos de sus hijas. En aquel expediente había sido absuelta, aunque ese antecedente volvió a cobrar relevancia tras el fallecimiento de la nena de dos años.

La fiscalía ahora intenta reconstruir los últimos movimientos de la mujer y determinar qué ocurrió dentro de la casa antes de la muerte de la menor.

La muerte de sus otras dos hijas

La muerte de la nena reavivó un caso que había conmocionado a la ciudad costera. En 2018, la madre fue absuelta en un juicio por la muerte de Yazmín, su bebé de 11 meses que falleció en Mar del Plata en 2016.

En aquel momento, ella y quien era su pareja en ese entonces abandonaron la casa en la que vivían y permanecieron varios días ocultos, mientras eran intensamente buscados. Sin embargo, una semana después, se entregaron.

Por esa causa estuvieron detenidos durante casi dos años y siempre sostuvieron su inocencia. Pero el expediente tuvo una fuerte repercusión pública.

La mujer ya había estado bajo sospecha por el fallecimiento de otras dos hijas.

Durante el juicio también se puso bajo análisis la muerte de otra hija de la mujer, una beba de apenas seis meses que había fallecido en 2013. En ese proceso, los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert revisaron en detalle las pericias médicas, los informes forenses y el resto de las pruebas incorporadas a la causa.

Tras evaluar la evidencia, los jueces concluyeron que no existían lesiones traumáticas, signos de violencia ni indicios de abuso sexual que permitieran vincular el fallecimiento con una acción delictiva. En consecuencia, tanto la muerte de la bebé como la de la niña ocurrida años después fueron atribuidas por los especialistas a complicaciones respiratorias, por lo que la mujer resultó absuelta en aquella investigación.