Mujer acusada por la muerte de sus tres bebas: el dramático relato del hijo que logró sobrevivir

La muerte de una nena derivó sacó a la luz escalofriantes antecedentes. El adolescente dio detalles sobre cómo es su madre, a quien calificó de "asesina".

El desgarrador relato de Lucas revela el maltrato diario que sufría en manos de su madre biológica.

Días atrás se conoció la dramática muerte de una nena de 2 años por asfixia obstructiva, y su madre quedó bajo la lupa de la Justicia de Villa Gesell. La mujer, identificada como Lucía Sosa, ya había estado bajo sospecha por el fallecimiento de otras dos beba s. En las últimas horas se conoció el testimonio de un hijo que logró sobrevivir.

Lucas Ruiz es uno de los hijos biológicos de Lucía . El adolescente que ahora tiene 17 años, fue dado en adopción años atrás y aseguró que sufrió maltratos durante su infancia. Describió a la mujer como "una persona sin corazón" y pidió que "esté presa o en un psiquiátrico", cuestionando al mismo tiempo el accionar de la Justicia en los procesos de revinculación familiar.

"Fueron más de 10 años de luchar contra jueces , contra gente que no servía en el sistema. Siempre la decisión era la revinculación, pero nosotros luchábamos por salir de eso y no volver a esa casa ", afirmó Lucas. "Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona totalmente agresiva, sin corazón porque no podés tener tres hijos y asesinarlos ", dijo a TN.

De acuerdo con su relato, cuando el tenía tan sólo 21 días de vida ingresó al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata con un paro respiratorio tras una intoxicación. Según relató, ese episodio marcó el comienzo de una larga intervención judicial que terminó con él viviendo junto a otra familia.

Lucas Ruiz junto a Erika Suárez, abogada de él y su familia.

"Si volvía a esa casa hoy en día no estaría acá"

El desgarrador relato de Lucas revela el maltrato diario que sufría en manos de su madre biológica. Incluso una vez separado de ella, durante las revinculaciones, sufrió duras agresiones físicas."A mí me golpeaban muchísimo. Sufrí muchísimo con esta persona", afirmó.

En este sentido, recordó que "una de las golpizas más grandes" que sufrió fue cuando tenía tres años, durante una visita a su mamá. Según contó, le tiraban de las orejas con tanta fuerza que sufrió lesiones en una de ellas.

"Yo pedía por favor salir de esa casa. No quería volver a ese lugar porque era un lugar muy feo, muy oscuro. Yo sabía que si volvía a esa casa hoy en día no estaría acá", aseguró.

Durante la entrevista cuestionó el proceso de revinculación y accionar judicial. "Durante ocho años les dije que no quería ir más. Les explicaba que la pasaba mal, que me hacían pasar hambre y que me maltrataban. Siempre decía lo mismo y nadie me escuchaba", relató.

"Sabíamos que si esta persona no quedaba presa o internada iba a volver a pasar. Era totalmente evidente porque no es una persona apta para tener un hijo", sostuvo.

Asimismo, Lucas reveló que le prohibían llamar "mamá" a la mujer que finalmente lo adoptó y que hoy considera su verdadera madre. "No me permitían decirle mamá porque les molestaba. Si lloraba, les molestaba y me golpeaban más", recordó.

"Pido justicia por mí y mis hermanos"

Otra revelación que surgió durante la entrevista, es que Lucas tendría entre nueve y diez hermanos biológicos, quienes también atravesaron episodios de violencia o situaciones complejas al ser separados de su madre biológica.

La abogada Erika Suárez, representante de la familia del menor, sostuvo que recién después de la muerte de Candela, una de las hijas de la mujer, la Justicia comenzó a avanzar con la adopción de los demás chicos.

Días atrás reveló que la mujer fue diagnosticada- durante el proceso judicial que investigó la muerte de sus dos primeras hijas - con el Síndrome de Muchausen, que es cuando el “agresor o cuidador inventa síntomas que el nene no tiene, también los exagera, manipula estudios, muestran y administrarle sustancias para provocarle enfermedades”.

"Yo lo que pido en este momento es justicia por mí y por mis hermanos", manifestó el adolescente. Para terminar su entrevista, sumó: "Si tienen la posibilidad de que alguien los ayude, que se aferren a esa persona. Siempre hay una luz al final del túnel", dijo.

Además, pidió cambios en el sistema judicial y que "debería otorgar mayor valor a la voz de los niños cuando expresan rechazo o miedo frente a determinados vínculos familiares".

"Voy a buscar justicia por ellas, por mí, por mis hermanos y por todos los nenes que pasan por esta situación. La Justicia tendría que hacer lo mejor para los chicos. Yo lo viví", reveló.