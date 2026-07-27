Qué se sabe de la muerte del hermano de Nicolás Cabré: "Jamás te voy a olvidar"

El actor confirmó a través de sus redes sociales, con un desgarrador posteo, el fallecimiento de su único hermano.

El actor y productor Nicolás Cabré se encuentra atravesando un difícil momento familiar, tras la muerte de su hermano mayor , Duilio Cabré , a quien despidió con un posteo a través de sus redes sociales. La noticia conmovió a todos sus seguidores este domingo por la tarde.

En una storie de Instagram, el actor escribió y posteó una imagen junto a Duilio donde ambos están sonriendo.

"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años ", comenzó escribiendo junto a una foto donde se los veía sonrientes.

"Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto", sumó en el desgarrador posteo.

"Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", concluyó Cabré, en una despedida que rompió con el hermetismo que siempre caracterizó su vínculo familiar.

En medio de la repercusión por la triste noticia que afecta al actor, por el momento se desconoce los motivos del fallecimiento del hombre de 47 años.

La pérdida de Duilio representa un nuevo golpe para Nicolás, quien en junio de 2025 también despidió a su madre, Cristina Birckenstaedt.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Duilio Cabré, ya que la familia ha decidido mantener esa información en el ámbito privado.

Al conocerse la partida de Duilio, la producción de Ni media palabra, obra de teatro en la que se encuentra el actor, informó la suspensión de la función prevista para el domingo, mientras Cabré acompaña a su familia en este difícil momento. Además, también quedó en pausa la gira promocional que el elenco tenía programada en Uruguay.

Quién era Duilio, el hermano de Nicolás Cabre que mantuvo un bajo perfil

El hermano mayor de Nicolás era prácticamente desconocido para el público. Mantenía sus redes sociales en modo privado y circulaban muy pocas imágenes de él.

Según contó el propio actor, la diferencia de edad entre ambos era de apenas más de un año. En 2019, en la mesa de Mirtha Legrand, reveló la cercanía entre ambos: "Nos llevamos 1 año y 8 meses, hicimos absolutamente todo juntos".

En esa misma conversación, el actor reveló que su hermano trabajaba como taxista, un oficio que heredó de su padre, Norberto Cabré, fallecido en 2016. "Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Hacía otras cosas y ahora está con el taxi", dijo entonces.

Al mismo tiempo, contó cómo le iba en su profesión. "Le va, está difícil como para todos. Es difícil la realidad del taxista. Está difícil, pero la rema con hidalguía muchas veces", cerró.

El recuerdo del vínculo entre hermanos en la infancia

Ya en septiembre de 2025, cuando fue invitado al programa Otro día perdido que conduce Mario Pergolini, contó una divertida anécdota junto a su hermano, lo que demuestra el fuerte vínculo que los unía.

En la entrevista, el actor recordó una particular actividad que tenía cuando era niño antes de ponerse a jugar con Duilio en el patio de su casa. "Yo baldeaba el patio todos los días, tenía que estar todo limpio antes de jugar con mi hermano", contó entre risas, mientras describía el meticuloso ritual que repetía desde muy pequeño.

"Tiraba el agua, hacía la barridita con la escoba… pasaba el secador y después el secador con el trapo. No entrábamos a jugar hasta que la última línea quedara perfecta", recordó sobre aquel momento.

En ese relato también dejó una tierna imagen de su hermano mayor, quien respetaba pacientemente esa rutina. "Se quedaba ahí parado, esperando a que yo terminara", dijo entre risas.