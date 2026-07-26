La influencer Caro Trippar contó que tiene cáncer: "Ese es mi diagnóstico"

La influencer y creadora de contenido Caro Trippar conmovió a millones de seguidores al revelar públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis . Después de mantener la noticia en reserva durante dos meses, decidió compartir un extenso video en su canal de YouTube para contar cómo recibió el diagnóstico, qué tratamiento enfrenta y por qué sintió la necesidad de visibilizar su historia para generar conciencia.

“Tengo cáncer de mama. HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis . Ese es mi diagnóstico”, escribió la youtuber en la descripción del video, grabado originalmente el 25 de mayo, horas antes de regresar desde Estados Unidos a la Argentina para comenzar el tratamiento. Allí explicó que necesitó tiempo para procesar la noticia antes de hablar públicamente y reconoció que no se sentía preparada para enfrentar esa conversación cara a cara.

“Me rehúso a tener la conversación incómoda de: ‘¿Hola, tengo cáncer, todo bien?’. No. O sea, paso”, expresó con total sinceridad. Por ese motivo, además de su círculo más íntimo, muchos amigos y familiares se enteraron de la enfermedad al mismo tiempo que sus seguidores . La creadora de contenido aseguró que prefirió hacerlo de esa manera para evitar tener que repetir una y otra vez una explicación que todavía le resulta dolorosa.

Trippar relató que todo comenzó pocas semanas después de dejar de amamantar a su hijo Milo. Notó que una de sus mamas estaba endurecida, sentía pinchazos y apareció una mancha rojiza, síntomas que relacionó con una mastitis producto de la lactancia. Sin embargo, una consulta ginecológica derivó rápidamente en una ecografía que encendió las alarmas cuando detectaron un ganglio inflamado y otras anomalías que obligaron a una derivación urgente con un mastólogo.

[AHORA] "Confundí una mastitis y no lo detecté a tiempo": entre lágrimas, la youtuber "Caro" Trippar reveló que tiene cáncer de mama, le hizo "metástasis", lo sabe "hace meses", hizo "mucha terapia" y "estudios", y explicó que no se dio cuenta porque "estaba dando la teta". https://t.co/wgSSo1NWrq pic.twitter.com/ufWbdkoQtG — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 25, 2026

A partir de ese momento comenzó un largo recorrido de estudios médicos que incluyó mamografía, biopsias, resonancia magnética, tomografía computada, PET y biopsia de huesos. La influencer recordó especialmente el difícil momento que atravesó durante la biopsia, ya que aseguró que la anestesia no hizo efecto y sintió el procedimiento completo. “Le tengo pánico a las agujas y lo único que vi estos últimos meses son agujas”, confesó al reconstruir esa etapa.

Los resultados que confirmaron el panorama de Caro Trippar

Los resultados terminaron confirmando un panorama complejo. Según contó, el tumor principal medía 13 centímetros, había tres nódulos comprometidos en la axila y el cáncer estaba muy cerca del pezón. “No llegué a la detección temprana porque me confundí una mastitis con un cáncer y no lo agarré a tiempo”, lamentó. Esa experiencia la llevó a insistir en la importancia de consultar rápidamente ante cualquier cambio físico, incluso durante la lactancia.

La creadora también explicó que, al tratarse de un cáncer hormonal, los médicos le indicaron una menopausia inducida para comenzar el tratamiento, una decisión que afecta directamente sus posibilidades de volver a ser madre. “Todo el mundo me dice que mi salud es la decisión correcta y que agradezca que tengo a Milo. Pero no sé cuál es la decisión correcta”, reconoció emocionada al hablar sobre la posibilidad de congelar óvulos antes de iniciar la quimioterapia.

Sobre el final del video, Caro dejó un mensaje dirigido especialmente a otras mujeres. “Si hay algo que quiero sacar de todo esto es la detección temprana”, afirmó. Luego concluyó: “Vos, que estás viendo esto del otro lado, te revisás las mamas todos los meses. Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, en especial si estás dando la teta, te lo vas a hacer ver”, un pedido que rápidamente encontró el respaldo de miles de usuarios en las redes sociales.