Joaquín Furriel vio la final del Mundial con su novia española: "Una situación incómoda"
El actor explicó que siguió la instancia decisiva del certamen en la casa de su hermano, ubicada en Palma de Mallorca.
Joaquín Furriel recordó cómo vivió la final del Mundial 2026 junto a su novia española, Marta Campuzano, y confesó que el partido generó un clima muy particular puertas adentro. El actor siguió el encuentro en la casa de su hermano, en Palma de Mallorca, rodeado de familiares y amigos argentinos, mientras los hijos de la familia, nacidos en la nación ibérica, alentaban divididos entre ambos seleccionados. “Marta es española, de Santiago de Compostela, ella todo el tiempo con la camiseta de España, alentando a España”, relató.
Los detalles del encuentro familiar en medio de la final del Mundial
Antes de que comenzara el encuentro, todos acordaron mantener el respeto pese a la rivalidad deportiva. “Seamos respetuosos, somos dos países que nos queremos”, recordó Furriel sobre la consigna familiar, aunque admitió que las emociones terminaron imponiéndose. “Fue una experiencia incómoda en lo futbolístico, porque me hubiera gustado que el partido hubiera sido de otra manera para nosotros y ni hablar el final”, explicó. Incluso contó, entre risas, que su sobrina española lo provocó festejando los goles y que él soñó con una revancha si Argentina lograba dar vuelta el resultado.
El actor también se refirió a la polémica que surgió en las redes sociales tras la derrota argentina frente a España y aseguró que su experiencia fue completamente distinta. “No percibí nunca un sentimiento antiargentino en ningún lugar del mundo”, afirmó, antes de cuestionar la influencia de las plataformas digitales. “Es hora de empezar a hablar de la vida de verdad, la vida que está fuera de las redes. Si no, parece que la realidad está ahí adentro y es mentira”, sostuvo, marcando distancia de los enfrentamientos virtuales que dominaron la conversación durante aquellos días.
Cómo es la relación de Joaquín Furriel con Marta Campuzano
Además de hablar del Mundial, el intérprete se mostró feliz por el presente que atraviesa junto a la propia Campuzano, con quien mantiene una relación desde hace casi dos años. La pareja alterna sus encuentros entre la Argentina y España debido a sus compromisos laborales, una dinámica que el actor naturalizó hace tiempo. “Mientras haya un vuelo directo y uno lo pueda pagar, no hay complejidad”, había explicado meses atrás. En paralelo, continúa con la gira de Ricardo III, obra que cerrará su recorrido este año con funciones en el Teatro San Martín de Buenos Aires.
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