Joaquín Furriel contó cuál fue el peor momento de su vida

En un tono distendido, agregó: “No me di cuenta al toque. Agarré el teléfono, estaba intentando prenderlo cuando aterrizamos y me di cuenta de que tenía una parte del cuerpo que no me funcionaba”. La sensación, según recordó, no fue alarmante en un primer momento. “Era fea, pero yo sentía que tenía sueño, no era muy consciente de lo que me estaba pasando”, explicó.