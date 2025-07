Emanuel Ortega contó en qué se parece a su papá, Palito

"Desde que soy papá entiendo mucho más a mis viejos. En cuanto a lo que me veo repitiendo de mi papá, a mi mis hijos me han cuestionado bastante el silencio", contó Emanuel Ortega en una entrevista con La Nación.

image

El artista explicó que tanto India como Bautista, los hijos que tuvo con Ana Paula Dutil, "ahora dicen que estoy mejor, pero sé que es algo que traigo y que también viví como hijo. También sé que mi padre tuvo un padre muy callado y reservado, un tipo de campo que era muy para adentro y esas cosas no son gratuitas".

La reflexión de Emanuel Ortega

Reflexivo, Emanuel Ortega contó acerca de sus hijos: "me critican que tal vez yo no soy muy de contarles o abrirme con ellos, ya sea en momentos buenos o malos. Y la verdad es que uno no se da cuenta que es así. Eso también me ayudó a entender mucho más a mi papá".

Por otro lado, Emanuel sorprendió al contar que no se ve con sus padres y sus hermanos tanto como se cree. "Debo decir que tampoco es que nos vemos mucho. En un momento cuando éramos todos un poco más jóvenes era religioso juntarnos los domingos, era algo que se daba o se respetaba un poco más, pero al ser una familia tan numerosa a veces no todos estamos en una misma ciudad, entonces se hace difícil verse tan seguido como uno quisiera", empezó diciendo.

image

"Igual, pueden pasar dos o tres meses sin vernos pero estamos siempre. Hay una sensación implícita de saber que, aunque la distancia nos separe, estamos ahí el uno para el otro", cerró, dejando en claro de que sin importar las circunstancias ni las distancias, la familia siempre está ahí para los miembros del clan Ortega.