Alex Caniggia se amigó con la familia de Melody Luz: la foto con sus suegros

image

La publicación captó la atención como un nuevo gesto de distanciamiento hacia su madre, Mariana, con quien mantiene una tensa relación desde hace tiempo. A través de sus redes sociales, tanto Alex como Melody han manifestado en más de una oportunidad su dolor ante los dichos y actitudes de la exbotinera, especialmente aquellas dirigidas hacia la pequeña.

Los posteos de Alex Caniggia por el cumpleaños de su hija

La segunda historia que compartió Alex Caniggia se lo ve acostado con Melody Luz y una Venezia recién nacida en el medio, mientras ambos padres la besan. “La familia, lo más importante. Cuídenla”, escribió en letras grandes, reforzando el mensaje. Debajo, añadió: “Nosotros tres y nadie más. Las amo, mujeres de mi vida. Mi mujer me enseñó lo que es el amor, mi hija me enseñó lo que es vivir por alguien más. Juntas, me dieron alas”.

Las palabras del mediático no solo buscaron recordar el momento del nacimiento de Venezia, sino también marcar con claridad el núcleo afectivo que hoy elige y defiende: su hija y su pareja. En ese mismo sentido, las publicaciones fueron interpretadas como una respuesta a los recientes dichos de Mariana Nannis, quien habría criticado públicamente la manera de vestir de la niña, generando la reacción inmediata del mediático.

image

Días atrás, Caniggia ya había estallado en redes al referirse a los cuestionamientos de su madre sobre que su nieta no usara ropa de marca. “Una abuela que echa a su primera nieta de casa sin conocerla, directamente no merece ni siquiera ser llamada abuela. Que la critique por no vestirse con marcas de lujo demuestra lo vacía que está por dentro”, lanzó en aquel momento, sin filtros ni vueltas.

En un extenso mensaje, fue más allá del enojo y apuntó directamente al vínculo familiar quebrado: “¿Qué clase de persona rechaza su propia sangre por no cumplir con un estándar superficial? Solo alguien con el corazón endurecido por el ego y la ignorancia”.

En el cierre de su descargo, dejó una reflexión cargada de amargura: “Una abuela así no solo lastima, arrastra con ella una herencia de odio, de rechazo, de vergüenza y de rencor. Que quien rechaza a una nieta por su ropa en realidad está mostrando su pobreza en el alma, su vacío. Juzgar a una nieta por su apariencia no es un error, es una elección cobarde y cruel. Cuando esa nieta florezca fuerte y sea libre, esa abuela no tendrá lugar ni en su recuerdo”.