Mariana Nannis está en bancarrota y Melody Luz se burló de ella

Ante estas informaciones, Melody no tardó en reaccionar a esto en sus historias de Instagram. Con un mensaje escrito en letras blancas sobre un fondo negro, sus palabras fueron contundentes. Si bien no mencionó el nombre y apellido de la mamá de su novio, no dio lugar a dudas de que se trataba de una burla para con ella. “Negra y de San Martín, pero sin deudas millonarias”, deslizó con ironía acerca de su origen.

Melody Luz vs Mariana Nannis, una guerra que parece no tener final

Esta no es la primera vez que Melody Luz arremete contra su suegra, Mariana Nannis, con la cual no tiene vínculo desde que la echó embarazada junto a Alex Caniggia del departamento del Faena.

Entre los idas y vueltas de ambas en redes sociales quedó claro que no había vuelta atrás en esta relación. A pesar de que Nannis aseguró que quiere reconectar con su hijo, él insiste en seguir alejado de ella, en tanto siga peleado con la madre de su hija Venezia.

Luego de que Caniggia y Melody confirmaron su reconciliación, se sentaron en el living de Vero Lozano y no pudieron evitar tocar el tema de Mariana. Durante una entrevista en el programa de Telefe, El Emperador contó cuándo comenzó el conflicto con su madre: “Yo no tengo relación con mi mamá desde que me echó del Faena. Cuando nació Venezia no vino a conocerla”.

Por otro lado, Luz recordó el momento en que Nannis los expulsó del departamento: “Pensaba que yo quería ser ocupa del departamento por parir a su nieta, cuando nos echó del lugar le dejé un ramo de flores agradeciéndole por el tiempo ahí”.

Sobre el origen del distanciamiento familiar, Alex reflexionó: “Creo que ella está lastimada desde el divorcio con mi padre. Estuvieron casados 25 años, se portó muy mal con mi papá, lo acusó de un montón de mentiras, nunca vi algo así. Yo tengo una daga en el corazón por lo de ellos, desde que se separaron, aunque yo ya era grande. Me encanta la familia, la juntada, aunque en mi casa nunca hubo eso, es una familia como Los Locos Addams”.

Melody denunció haber sufrido discriminación de parte de su suegra: “Me banqué discriminaciones de Mariana, porque soy de San Martín y porque me hago el camino yo sola y mis papás no son millonarios por más que sean laburantes y nunca me haya faltado un plato de comida, parece que eso no es suficiente para ella”.