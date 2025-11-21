La película atrapante de Joaquín Furriel y Úrsula Corberó: este drama psicológico es la joya de Netflix que te dejará sin aliento

En este artículo, te contamos todos los detalles sobre el filme con Joaquín Furriel y Úrsula Corberó que está lleno de tensión y secretos y se encuentra disponible en Netflix .

En su catálogo, Netflix ofrece una amplia variedad de películas . Desde clásicos como Cabo de Miedo, Taxi Driver o Buenos Muchachos hasta estrenos de paso reciente por la pantalla grande. También, claro, incluye largometrajes españoles y argentinos que se produjeron a lo largo de los últimos diez años. Y este es el caso de un atrapante drama psicológico con Joaquín Furriel y Úrsula Corberó , que está lleno de tensión y secretos. ¿De cuál se trata?

Recientemente, la española Úrsula Corberó –amén de su indiscutible talento como actriz- fue noticia más allá de su trabajo: será mamá por primera vez fruto de su relación de larga data con el Chino Darín (comenzaron a salir en 2016).

El árbol de la sangre es la película que presenta un atrapante drama psicológico , lleno de tensión y secretos, y está protagonizada por Joaquín Furriel y Úrsula Corberó , entre otros. Estrenada en 2018, se encuentra disponible en la pantalla de Netflix .

La trama de El árbol de la sangre se sitúa en la historia de Rebeca (Úrsula Corberó) y Marc (Álvaro Cervantes –El juego del ahorcado; Adú-), una joven pareja que viaja hasta un antiguo caserío familiar. En ese lugar ambos darán cuenta de la historia común de sus raíces familiares, dándole vida a un gran árbol genealógico donde se esconden relaciones de amor, desamor, sexo, locura, celos e infidelidades. Tampoco faltan los secretos y las tragedias. Es allí donde aparece Olmo (Joaquín Furriel).

El árbol de la sangre está dirigida por el director español Julio Medem, quien apuntó sobre el filme: “Esta es una trama que surgió de mi inconsciente, como es habitual en mí. Me imaginé un campo, con vacas que bajan corriendo del norte y toros que suben, frente a ellas, también a la carrera, del sur. Un relato que tiene que ver con el cainismo -odio contra afines- y con las dos Españas”.

Asimismo, Medem se refirió a los papeles de Corberó y Furriel: “Hay que elegir a los actores que mejor les vayan a los personajes. Joaquín Furriel, sin acento argentino, es el gran macho cargado de testosterona, el toro, víctima de su ímpetu viril. Úrsula Corberó llamó mi atención en ‘Cómo sobrevivir a una despedida’. Con ella me ha pasado como con Paz Vega en su día, ha sido pura intuición. Tiene mucho talento, es muy rápida, lo pilla todo enseguida, le vas marcando, lo fija y luego te da más. Una barbaridad. De lo mejor que he visto en mi vida como director”.

Por su parte, Úrsula Corberó también se refirió al impacto causado por El árbol de la noche: “Ésta es una película muy de las entrañas, de sentimientos, emociones e instintos animales y hasta muy contemporánea. Aunque lo más interesante es que, además, sigue conservando el espíritu medediano. A Julio se le nota que tiene una especial intención por querer contar historias con personajes femeninos fuertes e inmersos en grandes conflictos”.

El árbol de la sangre, coproducción de Argentina y España, también cuenta en su elenco a Najwa Nimri; Álex Brendemühl; Patricia López Arnaiz; Daniel Grao; María Molins; Luisa Gavasa; Sergi López y Ángela Molina, entre otros.