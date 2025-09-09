Espectáculos La Mañana Chino Darín El Chino Darín y Úrsula Corberó esperan su primer hijo: así fue el anuncio

Chino Darín y Úrsula Corberó

Úrsula Corberó anunció este martes que está embarazada. La novia de Chino Darín usó sus redes sociales para compartir la noticia con sus más de 19 millones de seguidores.

Con la frase “Esto no es IA” y la foto de ella posando con su panza en pleno crecimiento confirmó la feliz noticia. La publicación rápidamente se viralizó en las redes sociales y se llenó de mensajes de famosos.

“Ohhhhhh felicitaciones”, escribió Emilia Mernes. También se le sumó la reacción de sus seguidores que se emocionaron por la noticia.