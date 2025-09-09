Alertas de lluvia y viento en Neuquén: qué sectores se verán afectados

Para lo que resta de la jornada se espera que continúen las precipitaciones en zonas cordilleranas. El miércoles se prevén ráfagas entre 70 y más de 90 km/h.

Alerta amarilla por lluvia en la zona cordillerana para hoy mientras que el viento llegará mañana a gran parte de la provincia de Neuquén.

El pronóstico anticipa alerta amarilla por lluvia en la franja cordillerana para este martes y para el miércoles alerta por viento en gran parte de la provincia incluida la capital neuquina. Se trata de los últimos coletazos de este breve invierno que tuvo la provincia de Neuquén.

El director Provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó a LMNeuquén que estas “son las típicas nevadas tardías, aguachentas y l a lluvia de septiembre, totalmente habituales para la provincia de Neuquén . Obviamente, el servicio le da una categoría técnica”.

Hasta media tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunciaba que regía una alerta naranja para la franja sur cordillerana, pero no con el paso de las horas descendió a amarilla.

SMN- ALERTA

Cruz indicó que “en la zona sur tenemos lluvias sin ningún tipo de afectación ni anegación de calles, sí calzada mojada y bajas temperaturas”. Al tiempo que anticipó que las condiciones de nevisca se van a mantener seguramente durante toda la noche y parte del día de mañana.

Lluvia, nieve y viento blanco en la cordillera neuquina

Lluvias y nieve

El titular de Defensa Civil de la provincia indicó que respecto a la zona centro, en Aluminé, Villa Pehuenia, especialmente en cotas altas se da acumulación de nieve, aunque "tenemos un Rahue transitable con extrema precaución, hay algo de nieve, pero principalmente barro producto de lluvias y nevadas. Desde Villa Pehuenia a Zapala, la Ruta Provincial 13 está intransitable por acumulación de nieve, y viento blanco".

image

Detalló que en la localidad de Caviahue estaba neviscando, en horas de la tarde; y en Cajón de Hualcupén, por Ruta Provincial 26 estaba con algunas complicaciones producto del hielo principalmente. "No hay ningún tipo de afectación por lo que yo tengo registro ahora", dijo Cruz a LMNeuquén.

Para lo que resta, estas condiciones se van a intensificar y para el miércoles se registrará el ingreso aire frío producto de viento.

image

Alerta amarilla por viento

Para el miércoles el SMN advirtió de vientos fuertes para gran parte de la provincia. Habrá "viento desde el centro norte, centro sur a todo lo que es la región de Limay, Confluencia, comarca petrolera, región Vaca Muerta". Cruz sostuvo que "toda esa franja va a estar con vientos fuertes de 70 a 80, inclusive pueden superar los 90 km/h. Para lo que es Confluencia se esperan unos 70 km/h. Todas las otras áreas van a estar impactadas con este pronóstico".

Agregó que en esta jornada habrá algo de inestabilidad, con algunas lloviznas, producto de viento muy leves. Por ahora esas son las condiciones de inestabilidad enprincipalmente en la franja cordillerana del centro al sur. Mientras que en el norte neuquino cuenta con algunas neviscas, pero solo en cotas altas, no en localidades y/o ciudades.