Alquileres en Neuquén: qué podría pasar tras el salto del dólar

Tras la suba del dólar, por el cimbronazo político tras la derrota del gobierno nacional en Buenos Aires, Neuquén sigue su propia lógica.

A Neuquén llegan 21 familias todos los días y el mercado de alquileres está saturado.

La agitación política tras la derrota de Javier Milei en las elecciones bonaerenses y el movimiento en el mercado del dólar oficial (había quedado en $1450) volvió a generar incertidumbre en la economía nacional. Sin embargo, en Neuquén el impacto sobre los alquileres parece ser mucho más moderado de lo que se podría esperar.

Un empresario inmobiliario de amplia experiencia en la ciudad fue determinante en diálogo con LMNeuquén . “No creo que tenga mucha incidencia en lo que pase con el dólar. Los alquileres se manejan más que nada en función de la capacidad de pago de las personas . Las personas siguen cobrando en pesos. Habrá que ver cómo se mueven los procesos inflacionarios en el tiempo, pero con respecto al dólar no creo que haya cambios”, sostuvo, al tiempo que acotó que más allá de que hay "contratos libres", todo se mueve en relación con la inflación y los ingresos.

Es que la dinámica del mercado neuquino confirma esa visión. Por ejemplo, en junio pasado, el rubro alquileres subió un 8,1% en la capital provincial, cuadruplicando el promedio general de inflación (2,1 %). En el primer semestre, acumuló un incremento del 65%, frente al 18,8 % del índice general, y en términos interanuales ya trepa al 176,5 %, un salto muy por encima del 49,8 % del IPC general.

Añelo Casa Alquileres - Venta - Loteos (16).JPG Los alquileres en Neuquén también están relacionados con la industria petrolera.

Las cifras muestran con crudeza que el problema no es tanto el tipo de cambio, sino la inflación propia de los contratos, la escasez de oferta y la presión de la demanda.

Alquileres en Neuquén: la demanda infinita y los precios

Los valores en Neuquén capital hoy superan ampliamente a los de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma un monoambiente ronda los $428.000, en el centro neuquino el mismo tipo de inmueble ya cuesta entre $700.000 y $800.000, según la Unión de Inquilinos y hasta $1.000.000.

En algunos barrios céntricos, los departamentos de un dormitorio alcanzan entre $1.100.000 y $1.400.000 mensuales, con expensas que superan los $70.000. Y en el caso de las unidades más grandes, los montos llegan al millón de pesos o lo superan con facilidad.

La diferencia entre zonas se ha ido desdibujando con el tiempo, por la presión de la demanda. Ya no es la ubicación la que marca el precio, sino la funcionalidad y la calidad del inmueble. A esto se suma un dato estructural que hace casi imposible una baja. Es que la demanda supera con creces a la oferta, más allá de que en la ciudad se construyen constantemente departamentos.

El boom petrolero de Vaca Muerta, la llegada constante de trabajadores y profesionales, y el crecimiento poblacional de más del 12% en apenas tres años mantienen al mercado muy tensionado.

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, la mayoría de los contratos se firman de manera libre, con ajustes trimestrales, según el Índice de Precios al consumidor (IPC). Esto genera una dinámica de aumentos automáticos y muy por encima de la inflación nacional. A la vez, desaparecieron los contratos viejos con valores más bajos; cada renovación implica un salto que deja a muchos inquilinos fuera de juego.

En este escenario, las políticas públicas intentan ordenar un mercado cada vez más opaco. La Provincia lanzó el Monitor de Alquileres, que recopila información, incluye encuestas a inquilinos y propietarios, y busca habilitar un sistema de mediación.

Un mercado que da para todo: la informalidad

Sin embargo, aún no logra frenar los incrementos ni regular las prácticas de inmobiliarias que, en algunos casos, funcionan sin habilitación.

Lo cierto es que, con el dólar en alza y la política nacional explotada con las últimas noticias electorales, el mercado de alquileres en Neuquén sigue su propia lógica. La capacidad de pago, los salarios y la inflación marcan el norte de los contratos más que el tipo de cambio.

En el corto plazo, todo indica que los precios seguirán subiendo por encima de la inflación general, al tiempo que las familias neuquinas siguen dando una pelea en un escenario que se vuelve cada mes más asfixiante.