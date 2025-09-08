En la provincia de Neuquén , este es el salario por hora de limpieza que perciben las empleadas domésticas en septiembre de 2025 .

Sueldos: cuánto se cobra la hora de limpieza en Neuquén en septiembre 2025

Según el último acuerdo paritario rubricado por la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares) , las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 por ciento en junio (como ya se habían abonado los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025 . ¿Cuál es el salario por hora de limpieza que percibe una empleada doméstica en la provincia de Neuquén en septiembre de 2025 ?

Es oportuno señalar que el Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén , Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

En septiembre de 2025 , una empleada doméstica que se desempeña en la provincia de Neuquén cobra por hora de limpieza 3.968 pesos –con retiro- y 4.282 pesos -sin retiro-. El salario mensual es de $486.903 –con retiro- y de $ 541.432 –sin retiro-.

Las empleadas domésticas reciben un aumento del 1 por ciento en septiembre de 2025.

Las empleadas domésticas que llevan a cabo tareas de limpieza están incluidas en la quinta categoría del Convenio Colectivo que nuclea al personal auxiliar de casas particulares. En la quinta categoría, figuran los trabajadores que realizan tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

En el acuerdo paritario mencionado más arriba también se estableció el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas –una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador-, que debe liquidarse de acuerdo a la siguiente tabla:

0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 (agosto)/$4.000 ( septiembre ).

). 12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 (agosto)/$6.000 / septiembre ).

). Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).

Cabe recordar que, en septiembre de 2025, las empleadas domésticas que se desempeñan en la provincia de Neuquén perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $4.788.

Mensual: $597.312.

Sin retiro

Hora: $5.244.

Mensual: $665.340.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $4.533.

Mensual: $554.937.

Sin retiro

Hora: $4.970.

Mensual: $617.739.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $4.282.

Mensual: $541.432.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $4.282.

Mensual: $541.432.

Sin retiro

Hora: $4.788.

Mensual: $603.369.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.968.

Mensual: $486.903.

Sin retiro