Rolando Figueroa anunció obras para la región Alto Neuquén: cuáles son

Incluye a la ciudad de Chos Malal y localidades como Taquimilán, El Cholar y Huinganco. Construirán un centro de salud.

Como parte de su visita a Chos Malal, el gobernador Rolando Figueroa , firmó este viernes varios convenios para desarrollar obras en Chos Malal, Taquimilán, El Cholar y Huinganco, cercana a los 900 millones de pesos.

Responden al plan de Plan Provincial de Regionalización lanzado en 2024, y “consolidan las inversiones públicas que impactan en mejoras de salud, seguridad y accesibilidad, y dan continuidad al plan de gobernanza I y II, donde la asistencia provincial ayuda a dinamizar las economías locales”, según se informó oficialmente.

Junto a los ministros de Salud, Martin Regueiro y Economía, Guillermo Koenig; la subsecretaria de Obras Delegadas, Tania Coletti y el intendente de la localidad de Chos Malal, Nicolás Albarracín , se firmó un acta acuerdo para la terminación del Centro de Salud Chacras de Chos Malal.

Inversiones en el norte neuquino

La obra tiene un presupuesto de 541.448.000 pesos, para la construcción de 160 metros cuadrados cubiertos, que incluirán cuatro consultorios, dos baños, áreas especiales, depósitos, sala de espera y personal.

Otras obras

También en Chos Malal -mediante otra iniciativa- se avanzará en la readecuación eléctrica integral del Hogar de Ancianos Ruca Canay, que demandará cerca de 170 millones de pesos y tendrá un plazo de 90 días.

El gobernador suscribió también el acuerdo para la construcción de un cerco perimetral de 60 metros lineales para el CPEM 84 de Huinganco, una obra que demandará más de 104 millones y tiene un plazo de ejecución de 60 días).

Se formalizó el aporte para la construcción de dos baños en el Vivero Provincial de Taquimilán. Esta se ejecutará mediante un convenio de obra delegada al municipio, que demandará más de 51 millones de pesos y tiene plazo de ejecución de 60 días.

En otro convenio, El Cholar se verá beneficiado por la construcción de veredas accesibles en el hospital local, con un presupuesto de 27 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días.

De la firma junto al gobernador participaron los intendentes de Taquimilán, Juan Carlos Montesino; El Cholar, Silvia Canale; Huinganco, Luis Sepúlveda y Chos Malal, Nicolas Albarracín.

“Las obras se suman a otras inversiones provinciales que buscan consolidar a la Región Alto Neuquén, como mejoras en servicios de agua y energía, construcciones de viviendas, mantenimiento vial y mayor conectividad”, se indicó oficialmente.