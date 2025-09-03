El gobernador, Rolando Figueroa, inauguró una red que beneficiará a 156 familias. También firmó contratos para avanzar con el servicio en otras 96 viviendas.

El gobernador, Rolando Figueroa , encabezó este miércoles junto al intendente de Centenario, Esteban Cimolai, la inauguración de la red de gas de 13 manzanas, que beneficiará a 156 familias del barrio Bella Vista de Centenario , y se firmó un convenio para avanzar con otras 96 viviendas. La extensión de este servicio en la meseta de la localidad fue una de las prioridades del segundo Pacto de Gobernanza entre la provincia y el municipio, y se prevé beneficiar a unos 2.500 usuarios totales: “Esto se inició para que no se detenga”, aseguró el gobernador.

La provisión del servicio extiende a través del plan municipal Gas en tu Hogar , que es financiado con fondos provinciales. La obra que se inauguró contó con una inversión de 189.210.000 de pesos y fue ejecutada por la empresa Instalquen. En tanto que el contrato para las 96 nuevas conexiones demandará una inversión de 169.210.000 pesos.

Durante la jornada el gobernador también firmó junto al intendente el contrato para ejecutar el colector cloacal Este – Ruta 7, que beneficiará a 6.400 familias de los barrios Mercer, Gacén, Eucaliptus, Vanícola, Río Sereno y el Club Del Sindicato De Petroleros Privados, y está prevista para cubrir los próximos desarrollos urbanos de ese sector. Tiene un presupuesto oficial de 1.906.418.166 de pesos.

Más vecinos se suman a la red de gas en Centenario (1)

Las autoridades también realizaron una recorrida por las obras de pavimento en el barrio 173 Viviendas y la red cloacal del barrio Caprichos del Sol. Consiste en 25 cuadras de asfalto con trabajos previos de reacondicionamiento de cordones cuneta preexistentes, materialización de cordones faltantes y la extensión de la red cloacal en Barrio Caprichos del Sol con sus respectivas conexiones domiciliarias.

Tras las actividades, Figueroa sostuvo que “establecimos una buena gobernanza entre el Gobierno municipal y el Gobierno provincial. Claramente Esteban ha priorizado en un todo de acuerdo con nosotros los servicios públicos indispensables que hacían falta en la localidad”.

Destacó la continuidad de las obras con la firma de los nuevos contratos: “Esto se inició para que no se detenga”, y en este sentido aseguró que “cuando no se detiene, es cuando existe un círculo virtuoso en el cual los vecinos también pueden contribuir a que otro vecino pueda tener esa mejora que tanto está esperando”.

Más vecinos se suman a la red de gas en Centenario (2)

También destacó la importancia de “poder lograr el pavimento para algunos, las cloacas para muchas familias y también poder contribuir a que los vecinos de Neuquén ya no tengan una de esas injusticias que tanto duelen, como lo es este fluido tan indispensable y que estén esperando poder vivir un invierno de manera cálida”.

En su turno, Cimolai señaló que “es un día histórico porque no solamente estamos firmando el inicio de una obra tan importante como el colector Cloacal, sino que también venimos a inaugurar y a firmar un nuevo compromiso de obra de gas. Hoy estamos actualmente con un caudal de obra de más de 2500 conexiones domiciliarias de gas, algo impensado”.

Destacó que “el compromiso con el gobernador fue hacer las obras que los vecinos de Centenario necesitaban y creo que hoy estamos dando fe de eso”, y agregó que “uno puede ver la emoción y la paz que hoy tiene el vecino de saber que se acabó el invierno frío, el invierno duro en Centenario. Estamos muy agradecidos, muy contentos del aporte provincial”.