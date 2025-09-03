En vivo: Megaoperativo y custodia de más de 500 militantes, Milei encabeza el cierre de campaña de LLA

Está previsto que este miércoles, a las 18 horas, comience el acto oficial de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el marco de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El cierre del evento estará a cargo del presidente Javier Milei, quien brindaría su discurso a las 19.30.
"Les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden"
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, publicó en sus redes sociales un mensaje por video en la que manifiesta que "lo que más me preocupa en este día es la seguridad y la integridad de las familias de Moreno".
Sostuvo que "el acto de Milei de hoy no es un lugar para manifestarse, les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden".
