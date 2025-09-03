En vivo: Megaoperativo y custodia de más de 500 militantes, Milei encabeza el cierre de campaña de LLA

Está previsto que este miércoles, a las 18 horas, comience el acto oficial de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el marco de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El cierre del evento estará a cargo del presidente Javier Milei , quien brindaría su discurso a las 19.30.

El evento se da en un controversial contexto, donde el presidente acusó al kirchnerismo de buscar "hacer manifestaciones violentas o intentar matarme". A esto se suma la advertencia sobre la falta de seguridad de parte del gobierno bonaerense.

"No vamos a poder custodiar al presidente" afirmó Javier Alonso, al advertir que las condiciones de seguridad no están dadas para el acto y sostuvo que están “descuidando” al mandatario.

Javier Milei. Lomas de Zamora. Tras el ataque con piedrazos a Javier Milei y su comitiva presidencial, la policía detuvo a dos personas. Gentileza Clarin

Alonso señaló que el lugar elegido para el evento (una cancha de fútbol de un club barrial) presenta “múltiples deficiencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad y seguridad”, lo que representa un riesgo tanto para los asistentes como para el mandatario.

Live Blog Post "Les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden" La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, publicó en sus redes sociales un mensaje por video en la que manifiesta que "lo que más me preocupa en este día es la seguridad y la integridad de las familias de Moreno". Sostuvo que "el acto de Milei de hoy no es un lugar para manifestarse, les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marielfmoreno1/status/1963295957275046084&partner=&hide_thread=false Lo que más me preocupa en este día es la seguridad y la integridad de las familias de Moreno. El acto de Milei de hoy no es un lugar para manifestarse, les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden. pic.twitter.com/iOPfn9fbMV — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) September 3, 2025

Live Blog Post Drones, grupos especiales de seguridad y la Infantería Se confirmó la presencia de más de 700 efectivos para el cierre de campaña del Presidente en Moreno. El megaoperativo en Moreno incluye drones, grupos especiales de seguridad y camiones de Infantería. La mitad de los efectivos asignados por el ministerio de Seguridad provincial, encabezado por Javier Alonso, trabajan en coordinación con Casa Militar y la Policía Federal Argentina, que están a cargo de la custodia presidencial.