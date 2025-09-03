Milei: "El kirchnerismo busca hacer manifestaciones violentas o intentar matarme"

En horas donde se vive un escenario caliente en materia política, en medio de la polémica por los audios filtrados donde se habla de supuestas coimas y que salpica al Gobierno Nacional, se suma la advertencia sobre la falta de seguridad de parte del gobierno bonaerense ante la presencia del presidente Javier Milei en Moreno, donde se llevará a cabo el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA).

Milei dio sorpresivas declaraciones el viernes pasado, a través de una entrevista que le brindó a Louis Sarkozy, hijo del exmandatario francés, sobre las tensiones con la oposición en la previa de las elecciones bonaerenses.

El mandatario advirtió sobre “la estrategia del kirchnerismo” y aseguró: " Buscan destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme".

Milei entrevista frances

Javier Milei habló sobre "el fin del populismo" en las próximas elecciones en PBA

"Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo”, sostuvo, mientras aseguró que "sería una cosa verdaderamente fabulosa. Empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente".

"Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre", concluyó al respecto de las elecciones.

En esta entrevista, el libertario también deslizó estar en un "momento bisagra" en el que el kirchnerismo y aliados tratan de "destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle, intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme".

Minutos previos a este mano a mano, se conocieron los audios de Karina Milei, la Secretaria general de la Presidencia, que derivó en una censura previa a estas escuchas ilegales.

En este diálogo que tuvo durante casi una hora con Louis Sarkozy, un joven de 28 años que anunció su decisión de competir como candidato en una comuna francesa, Milei se refirió a "la batalla cultural" y defendió la política de austeridad implementada en la Argentina para estabilizar la economía.

No obstante, habló sobre el plano político global y dedicó elogios enfáticos al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y planteó un contraste entre la inmigración y lo que definió como una "invasión".

Cierre de campaña de La Libertad Avanza con Milei a la cabeza

Este miércoles, el presidente cerrará la campaña electoral de su espacio en el Club Atlético Villa Ángela de Moreno, provincia de Buenos Aires. El mandatario disertará a las 17, en la previa de la veda electoral que iniciará el 5 de septiembre.

Desde el espacio libertario se encuentran confiados en un buen resultado electoral en territorio liderado por el peronismo por décadas. Las expectativas están puestas en la Quinta, Sexta y Séptima Sección, mientras que dan por perdida la Tercera Sección, bastión peronista por excelencia.

Según reveló TN, fuentes oficialistas aseguraron que los audios filtrados que involucran a Diego Spagnuolo y Karina Milei podrían influir en una baja participación electoral ya que "los que nos pueden votar a nosotros prefieren no ir después de esto" y que aquellos que simpatizan con el kirchnerismo si irán a votar.

Este asunto es una de las principales preocupaciones en Casa Rosada, donde se idearon estrategias desde el principio para fomentar que la gente vote el próximo domingo.