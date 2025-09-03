"No vamos a poder custodiar al presidente", la dura advertencia por el cierre de campaña de Milei

El presidente encabezará el cierre de campaña de LLA, y el ministro de Seguridad bonaerense alertó sobre las condiciones en que se desarrollará el acto.

Milei será el encargado de las palabras finales del acto que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela.

Este miércoles por la tarde, el president e Javier Milei encabezará en el partido de Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo. Esto ocurrirá a pesar de las advertencias del gobierno de la provincia de Buenos Aires por la falta de seguridad en el lugar elegido.

Esto se da luego de que hace una semana atrás, donde se registraron golpes, corridas e insultos en medio de la caravana del partido en Lomas de Zamora . Hubo que evacuar de urgencia al Presidente y todos los miembros de la comitiva.

En esta oportunidad Milei será el encargado de las palabras finales del acto que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela. Está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario para resguardar la integridad de la delegación luego de los episodios que se registraron durante la caravana de campaña por las calles de Lomas de Zamora y Corrientes.

En las últimas horas, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió que las condiciones de seguridad no están dadas para el acto y sostuvo que están “descuidando” al mandatario.

Alonso señaló a Infobae que el lugar elegido para el evento (una cancha de fútbol de un club barrial) presenta “múltiples deficiencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad y seguridad”, lo que representa un riesgo tanto para los asistentes como para el mandatario.

El ministro explicó que el predio está ubicado en un área con calles de tierra que se vuelven intransitables con la lluvia, no cuenta con las mínimas condiciones para recibir a una multitud de aproximadamente 10.000 personas, mucho menos para garantizar la seguridad del presidente.

Según Alonso, el lugar no posee un perímetro cercado, está lleno de escombros y tiene una infraestructura rudimentaria, propia de un “potrero del conurbano”, donde las condiciones no son aptas para un evento de esta magnitud. Y advirtió que la zona carece de iluminación adecuada y las calles, actualmente anegadas, dificultan aún más el acceso y la evacuación en caso de emergencia.

Pero las advertencias de Alonso también hablan del clima social del barrio. “El puntero de La Libertad Avanza de esa zona estuvo repartiendo alimentos a la gente vinculada a ese barrio y no lo hizo con todo el mundo. Eso genera un malestar. Hay gente que está enojada, que no necesariamente responde a una fuerza política, pero está enojada. No vamos a poder custodiar al presidente”.

"El presidente se mueve en autos blindados. Esos autos son mucho más pesados. No hay una salida de escape. Si se produce un conflicto, no van a poder evacuarlo", afirmó.

Asimismo, aseguró “Yo no lo llevaría a nuestro gobernador a ese lugar. No estoy diciendo que es algo partidario ni quiero hacer con esto una cuestión política. Lo que estoy haciendo es llamar la atención, porque ya pasó en dos lugares esta situación”.

“La Casa Militar organiza un dispositivo donde me piden gente a mí, pero también le piden a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura, y no se vio el mismo compromiso en todas las fuerzas policiales. Esto es un caos. Entonces, si así van a cuidar al presidente, yo quiero informar a la sociedad cuáles son los riesgos”.