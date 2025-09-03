Axel Kicillof advirtió sobre el acto de Javier Milei en Moreno: "No vamos a caer en trampas ni en juegos perversos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió al acto de Milei en Moreno, el cual tiene aspectos "sospechosos". Llamó a ir a votar y no agredir.

El gobernador Axel Kicillof se refirió al acto de cierre de campaña que realizará el presidente Javier Milei en Moreno, provincia de Buenos Aires. Tras el ataque que recibió en Lomas de Zamora , pidió a los vecinos de la localidad bonaerense que "no se acerquen a ese acto" para agredir.

"Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo", expresó en su cuenta de X.

En este sentido, deslizó que un acto de cierre de este tipo "tiene aspectos muy extraños y sospechosos" e indicó que hacía responsable a Milei de cualquier inconveniente. "Nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos", lanzó.

UN FRENO AL DESBORDE



En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir.



— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 3, 2025

Por otro lado, el líder de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), hizo hincapié en el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno Nacional y cómo esto acrecentó el malestar social. "Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los dejan expuestos", dijo.

Y agregó: "como no pueden explicar lo que hacen, como no quieren enfrentarse al juicio de las urnas, recurren a lo único que saben hacer: desviar la atención, sembrar caos, denunciar "fraude", enrarecer el clima social, causar desorden y agitar el odio".

De esta forma, se metió de lleno en lo ocurrido la semana pasada en Lomas de Zamora, cuando una caravana que dirigió Javier Milei fue apedreada y tuvieron que escapar rápidamente. "De no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica. Lo tuvo que reconocer la propia Ministra Bullrich", aseveró.

Evacuacion Milei Lomas de Zamora (2) Gentileza Clarin

El gobernador Kicillof advirtió hacer responsable a Milei de "cualquier hecho de desorden o violencia"

En otro pasaje de su extenso mensaje en X, habló sobre el operativo de seguridad que se realizará este miércoles. "La seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona".

Ante esto, reveló igual no confiar en Nación y que "un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas discapacitados es capaz de cualquier cosa", por lo que advirtió hacer responsable a Milei "de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse".

Al finalizar su mensaje, el gobernador realizó un pedido electoral y que que para " ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira" es necesario ir a las urnas el próximo domingo 7, en el marco de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires.

"Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas", conlcuyó.

Bullrich arremetió contra Axel y lo acusó de "inútil" y "manipular la seguridad"

Tras el extenso mensaje del gobernador de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió respecto al operativo de seguridad en la localidad de Moreno para este cierre de campaña libertario, que contará con la presencia del Presidente.

"El inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial", lanzó duramente. La ministra indicó que la conducta del funcionario es "extorsiva y mafiosa" y que "la Ley de Seguridad Interior es clara: los gobernadores deben asegurar la plena vigencia de la Constitución".

Al finalizar su mensaje, Bullrich dijo que "cuando actúan con parcialidad y usan la seguridad con fines partidarios, ponen en riesgo la seguridad del Presidente" y ponen "en crisis la propia democracia que deben cuidar el próximo domingo".

El inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial.



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 3, 2025

Noticia en desarrollo