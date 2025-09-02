Escándalo de los audios: Patricia Bullrich difundió un video en redes y denunció un "ataque a la democracia"

La ministra de Seguridad afirmó que se trata de una operación de inteligencia clandestina y comparó el caso con la desaparición de Santiago Maldonado en 2017.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , denunció este lunes lo que calificó como “una de las investigaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia” argentina y apuntó directamente contra el kirchnerismo por supuestamente estar detrás de una operación que tendría como objetivo desestabilizar al Gobierno nacional.

“Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina”, afirmó Bullrich en un video difundido en su cuenta de la red social X. Según explicó, tanto la Casa Rosada como la Presidencia de la Cámara de Diputados “habrían sido infiltradas con filmaciones clandestinas, guardadas hace un año y lanzadas como un misil político en plena campaña electoral”.

La funcionaria sostuvo que “grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral” componen una maniobra orquestada “por una organización política con fines claros: volver a la Argentina que estamos dejando atrás”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1963014075992178707?s=19&partner=&hide_thread=false Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo. pic.twitter.com/FdzjTZh1Je — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2025

Críticas al kirchnerismo y al periodismo

Bullrich vinculó directamente al kirchnerismo con esta presunta operación y recordó el caso de Santiago Maldonado en 2017 como antecedente de lo que considera una estrategia de desestabilización en períodos electorales. “A dos meses de una elección nos inventaron un muerto. Pasamos 82 días ante una de las mentiras más graves que se recuerde en la democracia. Los mismos de aquella vez están repitiendo el libreto”, expresó.

Además, cuestionó duramente a sectores del periodismo: “Algunos se hacen llamar periodistas, pero son agentes partidarios encubiertos. Esta operación no busca decir la verdad sino sembrar la mentira”.

santiago maldonado.jpg Hay pedidos para que se reabra la causa por la desaparición de Santiago Maldonado.

“Nadie está por encima de la ley”

La ministra advirtió que los audios filtrados —presuntamente grabados en dependencias oficiales— “confirman” la existencia de una red de inteligencia ilegal. “Una gravedad inédita en la democracia argentina. Su método está claro: una extorsión política”, subrayó.

Bullrich concluyó con un mensaje directo: “Nadie está por encima de la ley, nadie. Tenemos un lema y lo vamos a hacer respetar: el que las hace, las paga. Ningún gobierno responsable puede elegir la inacción ante la posibilidad de que se haya grabado a un funcionario de primera línea en Casa Rosada y el Congreso de la Nación”.

La denuncia de Bullrich se da en medio de una causa judicial iniciada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien ya comenzó la investigación a partir de la presentación realizada por el Ministerio de Seguridad. El juez a cargo es Julián Ercolini.