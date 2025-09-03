Preocupación por la desaparición de una adolescente de 15 años: la inquietante carta que dejó

Se trata de Nahiara Kimey Gordillo, quien fue vista por última vez el lunes. La aparición de un mensaje y una publicación en las redes generaron preocupación.

La adolescente Nahiara Kimey Gordillo se fue de su casa en la madrugada del lunes, sus familiares piden ayuda.

La ciudad de Mar del Plata está en alerta por la desaparición de Nahiara Kimey Gordillo , una adolescente de 15 años cuyo paradero se desconoce desde el lunes. Según informaron sus familiares, la joven dejó un mensaje inquietante y, poco después, una extraña historia publicada en su cuenta de Instagram llamó la atención.

La Policía bonaerense y la Justicia trabajan en la investigación mientras su entorno pide colaboración a la comunidad para dar con ella.

La adolescente de 15 años que desapareció de su casa entre la medianoche y las 5 de la mañana. antes de irse, Nahiara dejó una breve carta. “Lo único que hago es traer problemas y preocupaciones. Me voy antes de que alguno de los dos se vaya primero. Los amo demasiado pero no puedo más así. Por favor no me busquen ”, escribió la joven.

Adolescente. Desaparición. Mar del Plata. Antes de irse, Nahiara dejó una carta en donde pidió que no la busquen.

Desde entonces, todo es incertidumbre en el entorno de la joven y en las últimas horas una historia publicada en la cuenta de Instagram de Nahiara y un audio de reproducción única que ella le habría enviado a un allegado sumaron más misterio al caso que mantiene en vilo a los marplatenses.

La historia de Instagram

El mismo lunes cerca de las 15, apareció publicada en las redes de la adolescente desaparecida una historia que decía: “Estoy bien, estoy en un lugar seguro con comida y todo. No quiero que me busquen más por favor se los pido, me siento mejor así”.

Sin embargo, la familia de Nahiara desconfía de la publicación. “La historia se publicó desde su cuenta, sí. Pero no sabemos si es ella la que escribió porque no escuchamos su voz”, observó Damián, su papá, en diálogo con el portal 0223.

Adolescente. Desaparición. Mar del Plata. La preocupante historia que la adolescente publicó en su cuenta de Instagram, antes de irse de su casa.

Un audio que suma misterio a la desaparición de la adolescente

Durante la tarde del martes, trascendió que Nahiara habría enviado un audio de única reproducción a un conocido. No obstante, hasta el momento no hay registros del archivo y la incertidumbre crece.

Mientras tanto, la familia la busca desesperadamente por la ciudad. Pegaron carteles en las calles del centro y piden la colaboración de todos los vecinos.

El contexto de la desaparición

Los problemas empezaron hace un mes, cuando Nahiara abandonó la escuela secundaria por conflictos con sus compañeras. A partir de entonces, la familia decidió que la joven acompañaría a su papá a trabajar desde este lunes, pero ese momento nunca llegó.

El viernes, se supo que la adolescente también había discutido con su hermano y, entre la medianoche y las 5 de la mañana del domingo, se fue de la casa.

En medio de la desesperación, sus padres compartieron una carta en redes sociales para intentar llegar a ella: “Hola hija. Nos gustaría que vuelvas a casa y hables de las cosas que te pasan así las podemos solucionar. No sirve de nada irse de la casa sin enfrentar los problemas”, escribieron.

Cómo colaborar en la búsqueda

Adolescente. Desaparición. Mar del Plata.

La última vez que la vieron, Nahiara vestía un camperón negro marca Nike y zapatillas blancas que cambian de color.

La familia pide que, todo aquel que pueda aportar datos sobre el paradero de Nahiara Kimey Gordillo se comunique al 911 o al 2236247315.