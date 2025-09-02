Impactante accidente en Mar del Plata: un auto atropelló a dos jóvenes y se dio a la fuga

Un brutal accidente se registró este domingo luego de que dos jóvenes terminen heridos al ser embestidos por un auto que se dio a la fuga. Qué pasó.

Mar del Plata vivió este domingo una madrugada de caos tras un grave siniestro vial cerca de un boliche. Un auto se subió a la vereda y atropelló a dos jóvenes , quienes resultaron heridos. El conductor, lejos de asistir, se dio a la fuga rápidamente mientras la escena quedaba registrada en video por testigos.

Toda la secuencia fue registrada por la cámara de otro joven que circulaba por el lugar. Las imágenes expusieron como en pocos segundos el conductor perdió el control del auto, subió a la vereda e impacto con los dos chicos , Luca, de 18 y Emiliano, de 25 años, que resultaron lesionados.

Ambos jóvenes fueron internados con politraumatismos , pero fuera de peligro. Luca sufrió cortes y golpes en rostro y hombro, mientras que Emiliano perdió el conocimiento tras una herida grave en la sien.

Atropelló a dos jovenes en Mar del Plata y se dio a la fuga

La Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención, a cargo del fiscal Pablo Moure. El video registrado por el transeúnte será clave -junto con grabaciones de cámaras de seguridad de la zona- para identificar el vehículo y dar con el responsable.

Inclusive, las familias de los afectados y las autoridades judiciales solicitan colaboración de testigos ante la falta de avances concretos para esclarecer el hecho.

Cómo fue el accidente que terminó con el auto dándose a la fuga

De acuerdo al relato de las familias y de los propios jóvenes, ambos habían concurrido a distintos boliches de Playa Grande junto a sus amigos. Al terminar la noche, y ante las complicaciones para conseguir transporte por la gran demanda en la zona, optaron por dirigirse caminando hacia Playa Chica con la intención de encontrar opciones más accesibles para volver a sus casas.

Fue en ese trayecto, cerca de las seis de la mañana y a la altura de Avellaneda, cuando fueron embestidos por el vehículo que los sorprendió en plena vereda. El joven de 18 años sufrió golpes, cortes y heridas en ceja, nariz, hombro y rodilla, mientras que Emiliano sufrió un corte profundo en la sien y llegó a perder el conocimiento.

"Él estaba llamando un Uber, iba caminando hacia Manolo para que le salga más barato. Se despidió de sus amigos y de repente un auto lo golpeó de atrás. El chico que grabó me dijo que el auto les pegó con la cola, no con el capó", reveló el padre del joven de 25 años al medio local 0223.

atropello mar del plata

Acusan a un hombre por conducir borracho y provocar un choque

La fiscalía neuquina acusó formalmente a un conductor por provocar un accidente en el que salieron heridas cuatro jóvenes en febrero de este año. Fue en una audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles en la Ciudad Judicial. La acusación fue presentada por la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer.

Las representantes de la fiscalía le atribuyeron al acusado, de iniciales S.S, los delitos de "lesiones leves culposas en concurso ideal con lesiones graves culposas, agravados por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor", por conducir con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre, por violar la señalización y por la pluralidad de víctimas, todo en carácter de autor.