Boca visita a Aldosivi en Mar del Plata: hora, formaciones y TV

El Xeneize lleva dos victorias al hilo en el Torneo Clausura, luego de marcar la peor racha sin triunfos de su historia.

Boca , séptimo con nueve puntos, visitará este domingo al colista Aldosivi de Mar del Plata en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio José María Minella desde las 14.30 horas , con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que José Carreras estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo del entrenador Miguel Ángel Russo viene de vencer 2-0 a Banfield , el pasado domingo en el estadio La Bombonera, por la sexta fecha del certamen doméstico. Tras ganarle a Independiente Rivadavia de Mendoza en la quinta jornada, este triunfo fue el segundo de Boca en lo que va del semestre y le dio aire tanto al director técnico como a los jugadores que venían siendo duramente cuestionados.

GznAB6HX0AA4NvH

En relación con lo que fue la victoria ante el 'Taladro' en condición de local, el entrenador Russo hará una sola modificación y será el retorno de Ayrton Costa a la zaga central por Marco Pellegrino que sufrió una lesión de segundo grado en el obturador externo izquierdo.

Por su parte, el equipo de Mariano Charlier viene de perder 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. El presente del ´Tiburón´ no es el mejor: último en el Grupo A y anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, luchando para escapar de esa zona y no descender a la Primera Nacional.

Para este partido ante Boca, el entrenador Charlier repetiría el mismo equipo que cayó en el estadio Jorge Luis Hirschi con el gol de Leandro González Pirez.

Estas son las probables formaciones de Boca y Aldosivi

Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - Séptima fecha

Aldosivi de Mar del Plata - Boca Juniors

Estadio: José Maria Minella, Mar del Plata, Buenos Aires.

José Maria Minella, Mar del Plata, Buenos Aires. Árbitro: Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino. VAR: José Carreras.

José Carreras. Horario: 14.30

14.30 TV: ESPN Premium.

Aldosivi de Mar del Plata: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Matías García, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Impacto por lo que reveló Ander Herrera en Boca

El mediocampista español de Boca, Ander Herrera sorprendió en una reciente entrevista al revelar la difícil situación que atraviesan muchos de los juveniles que forman parte de las divisiones inferiores del club.

Con pocos partidos disputados en el “Xeneize” desde su llegada, el ex Manchester United y París Saint-Germain habló sobre las condiciones de vida de los más chicos y el peso que cargan desde edades muy tempranas.

Herrera destacó que, a diferencia de lo que ocurre en inferiores de otros clubes del mundo, en Argentina muchos adolescentes deben pensar en sostener económicamente a sus familias mientras buscan cumplir el sueño de ser futbolistas profesionales.

“Aquí los chicos están pensando con 15 años en que tienen que sacar a la familia adelante. Que tienen que salvar a la familia”, contó el español en diálogo con Tengo un Plan.

Por otro lado, el mediocampista reveló que en sus charlas con la psicóloga de Boca, conoció datos que lo impactaron: “El 90% o el 85% de los chicos de las inferiores de Boca están en índices de pobreza familiar”.

A su vez, mencionó un caso particular que lo conmovió, ya que según le contó la psicóloga, hay un chico que no asiste a entrenar porque debe salir a recoger cartón junto a sus padres para colaborar con los ingresos del hogar.