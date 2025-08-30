Ander Herrera expuso la triste realidad de las inferiores de Boca

El futbolista español, que llegó recientemente al club, habló sobre la situación que viven muchos juveniles del Xeneize.

El mediocampista español de Boca , Ander Herrera sorprendió en una reciente entrevista al revelar la difícil situación que atraviesan muchos de los juveniles que forman parte de las divisiones inferiores del club .

Con pocos partidos disputados en el “Xeneize” desde su llegada, el ex Manchester United y París Saint-Germain habló sobre las condiciones de vida de los más chicos y el peso que cargan desde edades muy tempranas.

Herrera destacó que, a diferencia de lo que ocurre en inferiores de otros clubes del mundo, en Argentina muchos adolescentes deben pensar en sostener económicamente a sus familias mientras buscan cumplir el sueño de ser futbolistas profesionales .

“Aquí los chicos están pensando con 15 años en que tienen que sacar a la familia adelante. Que tienen que salvar a la familia”, contó el español en diálogo con Tengo un Plan.

Por otro lado, el mediocampista reveló que en sus charlas con la psicóloga de Boca, conoció datos que lo impactaron: “El 90% o el 85% de los chicos de las inferiores de Boca están en índices de pobreza familiar”.

boca ander herrera.jpg

A su vez, mencionó un caso particular que lo conmovió, ya que según le contó la psicóloga, hay un chico que no asiste a entrenar porque debe salir a recoger cartón junto a sus padres para colaborar con los ingresos del hogar.

El español también remarcó que esa carga emocional y económica condiciona el desarrollo futbolístico de los menores, ya que con apenas 15 años, muchos sienten que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de sacar adelante a toda su familia, lo que genera un nivel de presión muy distinto al que se vive en otros contextos deportivos.

Por último, Herrera fue consultado sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de retirarse en Boca, el club del que es hincha, o en Real Zaragoza, donde dio sus primeros pasos: “Nunca se sabe, ahí tengo el corazón roto por cosas que han pasado. El club no es la gente que está ahora”.

El guiño de un futbolista que quiere jugar en Boca

El delantero brasileño Deyverson, recientemente apartado por Fortaleza tras la eliminación en la Copa Libertadores, volvió a manifestar su simpatía por Boca al publicar imágenes con una musculosa xeneize en sus redes sociales.

El gesto, acompañado por un pulgar arriba y un emoji insinuante, se interpreta como un nuevo guiño a Juan Román Riquelme en medio de la incertidumbre sobre su futuro profesional.

A través de su cuenta de Instagram, Deyverson compartió dos fotografías en las que aparece con una musculosa azul y oro con la leyenda “Jugador N°12” y el icónico puente de La Boca de fondo. El contenido fue rápidamente replicado por cuentas vinculadas al club y generó especulaciones sobre un posible acercamiento al entorno dirigencial.

720 (2)

No es la primera vez que el atacante muestra su afinidad por Boca. En noviembre de 2024, cuando aún jugaba en Atlético Mineiro, recibió la camiseta N°10 firmada por Edinson Cavani.

Un año antes, había agradecido públicamente el obsequio de la casaca alternativa amarilla con su nombre y dorsal. En entrevistas previas, Deyverson expresó su deseo de jugar en la Bombonera y compartió su admiración por figuras como Maradona, Tevez, Cavani y el propio Riquelme.