Muchas gente, dinero y envoltorios: una investigación que desarticuló la trama en un kiosco narco

Luego de una breve pero ardua investigación, la Policía logró desarticular otro kiosco narco en Cutral Co y demorar a varias personas presuntamente vinculadas a la actividad ilegal. Se iniciaron las averiguaciones tras notar movimientos sospechosos, ya que no habían denuncias contra el establecimiento.

Según informó la Policía, el allanamiento se concretó en la tarde del jueves luego de una investigación que se originó a partir de tareas propias de personal de la División Antinarcóticos Cutral Co, que detectó un domicilio que estaba siendo utilizado como boca de expendio de estupefacientes , sin que existieran denuncias previas.

Inmediatamente se dio intervención a la Unidad Fiscal Única de Cutral Co, a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard, quien dispuso el inicio de las actuaciones judiciales. Durante más de siete días de tareas investigativas, los efectivos lograron constatar movimientos compatibles con la comercialización de drogas, con una constante afluencia de personas en distintos horarios y modalidades , quienes realizaban intercambios de dinero por envoltorios con presuntas sustancias estupefacientes.

kiosco narco cutral co (2)

Con los elementos probatorios reunidos, se ejecutó la orden de allanamiento en la vivienda, ubicada en calle Bennasar en el barrio Progreso, donde se procedió al secuestro de cocaína y marihuana, fraccionadas en dosis listas para la venta, además de dinero en efectivo, una carabina calibre .22 en condiciones de disparo, réplicas de armas de fuego, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Extraoficialmente, trascendió que se habrían secuestrado aproximadamente 200 dosis ya fraccionadas para su venta al menudeo.

Como resultado del operativo, seis personas mayores de edad, cinco hombres y una mujer, quedaron vinculadas a la causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Desbarataron un kiosco narco en Piedra del Águila

Días atrás y luego de varias semanas de investigación, la Policía logró desbaratar otro kiosco narco, el cual funcionaba en la localidad de Piedra del Águila. Se demoró a dos personas y se secuestró evidencia vinculante.

Según informó la Policía, el operativo se realizó el viernes pasado, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes que se encontraba en curso desde hace un tiempo.

La diligencia se concretó mediante una orden de allanamiento vinculada a una causa judicial en trámite que fue investigada por la División Antinarcóticos Zona Sur, y fue ejecutada tras tareas investigativas que permitieron reunir elementos probatorios suficientes. El procedimiento se desarrolló en un domicilio que, según la pesquisa, era utilizado como punto de expendio de sustancias ilegales.

kiosco narco piedra del aguila

Como resultado del operativo, se procedió a la imputación de dos personas, una de las cuales quedó detenida a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras que la restante recuperó su libertad una vez finalizadas las actuaciones de rigor.

Asimismo, se reportó el secuestro de cocaína y diversos elementos vinculados a la comercialización de drogas, entre ellos teléfonos celulares, una balanza digital, recortes de nylon, sustancias de estiramiento, dinero en efectivo, comprimidos de clonazepam y un vehículo.

El operativo se realizó con colaboración de efectivos de la Comisaría Octava de esa localidad.