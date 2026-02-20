Boca no se conforma y va por otro refuerzo: de quién se trata

La comisión directiva que conduce Juan Román Riquelme apunta a un jugador explosivo para reforzar al plantel. Qué debe pasar para que llegue.

Boca tiene todo encaminado para que Adam Bareiro firme contrato con la institución. Pareciera que es cuestión de horas para que se confirme la transeferencia y empiece a vivir el mundo xeneize que requiere una adaptación particular. Mientras tanto en paralelo, la comisión directiva de la institución va en búsqueda de un cuarto refuerzo.

Marino Hinestroza fue uno de los intentos que quedó frustrado en el mercado de pases como sucedió con el colombiano Edwuin Cetré cuando parecía que estaba todo encarrilado. Dos casos similares, aunque uno de ellos podría tener un desenlace diferente si las negociaciones avanzan entre las partes.

El xeneize había ofertado y hasta incluso había llegado a un acuerdo con Estudiantes de La Plata para quedarse con el 50% de la ficha del jugador , pero todo fue en vano debido a que los estudios médicos lo privaron de llegar al club en las primeras negociaciones. Ahora la novela continúa.

Cetré Portada

Es que si bien no trascendieron números, el club de La Ribera presentó una oferta direfente a la hecha anteriormente en la cual contempla el riesgo que puede tener la contratación de un jugador que no superó en su totalidad el examen médico. Lo cierto es que no es una negociación fácil debido a que debe liberar un cupo por medio de una venta al exterior, aunque en el club creen que es posible.

La picante decisión de Adam Bareiro que enfureció a los hinchas de River antes de firmar con Boca

Boca está a un paso de firmar contrato con un delantero que hasta hace algunos meses jugó con la camiseta de River. Falta a confirmación oficial, pero pareciera que entre la institución y Adam Bareiro está todo avanzado para llegar a un acuerdo hacer formal el vínculo.

Es que Fortaleza, su actual club, aceptó los 3 millones de dólares a cambio de la totalidad del pase del delantero paraguayo de 29 años. Ante ese panorama todo pareciera indicar que la comprar se hará efectiva y el jugador pasará de cruzarse la banda roja a vestir la azul y oro.

Lógicamente esta situación enojó a algunos hinchas del millonario a pesar de que no tuvo un gran paso por el club, pero lo llamativo es la decisión de cruzar de vereda. Y, para colmo, el delantero tomó una decisión en las redes sociales que generó aún más enojo.

Adam Bareiro-River-Boca-Portada.jpg

En medio de los rumores casi confirmados, el delantero decidió borrar todas las fotos con la camiseta del millonario de sus redes sociales, por lo que ahora tendrá a futuro un camino azul y oro. Sin embargo la eliminación del contenido no hará olvidar su paso por el club de Núñez donde disputó 16 partidos sin convertir goles.