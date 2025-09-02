Marcha por el bebé asesinado a golpes: conmovedor pedido de justicia

Los familiares y vecinos se movilizaron desde el acceso al barrio Nueva España hasta las puertas de la Comisaría 20 del Parque Industrial.

El asesinado a “golpes de puño” de un bebé , este último sábado, provocó horror, repudio y conmoción en Centenario y la región. Los vecinos de Nueva España organizaron una movilización para la tarde de este martes para pedir justicia por el crimen del pequeño que tenía 39 días de vida.

Grandes y chicos se congregaron en el acceso al barrio para partir en una marcha silenciosa y pacífica hacia la Comisaría 20 del PIN. Marcharon con carteles de pedido de justicia y de repudio hacia el padre, principal sospechoso del crimen de su propio hijo.

Los vecinos una vez que llegaron a la comisaría fueron atendidos por las máximas autoridades a quienes aprovecharon para solicitar de forma inmediata una posta policial en el centro comunitario del barrio. Destacaron que esta movilización era importante no sólo por “este Angelito qué ya no está sino por todos los niños de nuestro barrio”.

ON - Marcha vecinos Muerte bebe Centenario (3) Omar Novoa

"Nos ha conmovido a todos"

Según la información a la que accedió LMNeuquén, el incidente con el bebé estuvo cargado de dramatismo, con una ambulancia del SIEN que se encargó de trasladarlo al hospital. Desesperadas, enfermeras y médicos buscaron reanimarlo con maniobras de RCP debido a un paro cardiorrespiratorio. Los profesionales hicieron varios intentos por más de una hora, pero lamentablemente alrededor de las 14, de este último sábado, se confirmó su deceso.

El fiscal del caso, Andrés Azar, se refirió a la consternación que atraviesan los funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) ante el crimen del bebé. "Nos ha conmovido a todos", aseguró sobre la evidencia de que el bebé murió a causa de golpes de puño.

Azar indicó este martes, en declaraciones radiales, que los resultados de la autopsia muestran que el padre del pequeño atacó en forma salvaje a golpes de puño: "Hay una pericia y una autopsia en la cual los resultados, son solo compatibles con un accionar doloso, con golpes y no con una caída accidental".

La acusación al progenitor, de 32 años, la realizaron en la tarde del lunes, durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que pidieron que el acusado quede detenido con prisión preventiva.

Atentó contra su vida

Mientras el MPF avanza en la investigación del crimen del bebé en Centenario, el único acusado buscó quitarse la vida. Se supo que la situación no pasó a mayores por la rápida actuación de los agentes que lo custodiaban y se decidió de forma preventiva traslarlo al hospital Castro Rendón de esta ciudad.

Este incidente se registró posteriormente a la acusación encabezada por el MPF cuando el hombre se encontraba en un calabozo. No trascendieron los detalles del intento de suicidio y solo se conoce que se dispuso un rápido traslado al hospital Regional. “Se encuentra bien”, aseguraron fuentes consultadas por este medio y de manera inicial, se dispondrá una custodia más estricta para evitar cualquier nuevo incidente.

ON - Marcha vecinos Muerte bebe Centenario (2) Omar Novoa

ON - Marcha vecinos Muerte bebe Centenario (1) Omar Novoa

ON - Marcha vecinos Muerte bebe Centenario (5) Omar Novoa

ON - Marcha vecinos Muerte bebe Centenario (8) Omar Novoa

ON - Marcha vecinos Muerte bebe Centenario (2) Omar Novoa