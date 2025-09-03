Fiesta de los Productores 2025: Luck Ra, NTVG, Ángela Leiva y la grilla completa de artistas

El ya tradicional festival de Añelo contará con la presencia de renombrados artistas nacionales e internacionales. Enterate quiénes vienen.

La Fiesta de Los Productores ofrece artistas internacionales y una gran variedad de actividades.

La Fiesta Provincial de los Productores de Añelo vuelve en 2025 con una nueva edición que celebra el trabajo, la identidad y la cultura de toda una región y convoca a toda la población a disfrutar de un fin de semana único. Esta edición se enmarca en el aniversario 110° de la capital de Vaca Muerta.

Serán dos jornadas que están planteadas para compartir en familia, con música en vivo, actividades tradicionales y la presencia de productores locales que "muestran lo mejor de nuestra tierra", declaran desde el festival.

Será el viernes 17 y sábado 18 de octubre en el Predio Municipal de Añelo, ubicado en la calle 24 de la localidad. La entrada es libre y gratuita.

Para llegar al predio de la municipalidad desde la Ruta 7 hay que llegar hasta la ciudad y, tan solo a metros del comienzo del ejido urbano, los conductores deben bajar a la colectora a mano derecha, doblar a la izquierda y cruzar la ruta por calle 24. A partir de allí hay que avanzar casi un kilómetro y medio y a mano izquierda se encuentra el predio del municipio donde se desarrollará la fiesta.

Fiesta Provincial de los Productores 2025: la grilla completa de artistas

¡Llega uno de los cantantes del momento a la Fiesta de los Productores! Luck Ra, el talentoso artista argentino que fusiona el trap con el cuarteto, estará presente en esta gran celebración. Con éxitos como "No Quiero Más" y "La Morocha" "Hola Perdida", ha conquistado las listas de Billboard Argentina. Luck Ra deja un saludo y una invitación especial para que no te pierdas su actuación el 18 de octubre. ¡Veni a disfrutar de una noche llena de música, energía y buen ambiente!

El evento contará con una amplia variedad de actividades y eventos, aunque lo que más llama la atención es la importante batería de artistas de alcance nacional e internacional.

Los confirmados para el viernes 17 son:

No Te Va Gustar

Santi Cairo

Cristian Herrera

Sele Vera y Los Pampas

El sábado 18 se presentarán:

Luck Ra

Angela Leiva

Q’Lokura

Sharon y los Camperos del Chamamé

La Fiesta también cuenta con un sorteo gigante: 3 0km y una 4x4

La Fiesta de los Productores difundió en sus redes sociales un sorteo de cuatro vehículos. Según publicaron desde el festival, los premios son 3 Fiat Cronos 0km y una Toyota Hilux 4x4.

"El primer sorteo quedó vacante, así que ¡tenemos otra oportunidad este mes!", publicaron en su cuenta de Instagram. El sorteo se realizará el 15 de septiembre.

El precio de los bonos está a la altura de los premios. $250.000. Expresaron desde la organización que "Un solo bono te da chance en todos los sorteos". Los bonos se pueden adquirir en este link.

**¡Bienvenido Septiembre!** ¡Compra tu bono para la Fiesta de los Productores! El primer sorteo quedó vacante, así que ¡tenemos otra oportunidad este mes! Participá por 3 Fiat Cronos 0KM y una Toyota Hilux 4x4. Valor: $250.000 Segundo sorteo: 15 de septiembre ¡Un solo bono te da chance en todos los sorteos! Comprá online en canelatickets.com.ar/evento/fiestaproductores ¡Cupos limitados – no te quedes afuera!

Qué otras actividades hay en la Fiesta Provincial de los Productores

La Fiesta Provincial de los Productores ofrece una amplia propuesta apta para toda la familia que no se limita a los artistas invitados.

La región será protagonista: habrá jineteadas, demostraciones y competencias en destrezas criollas, además de comidas típicas y artesanos y emprendedores de la zona.

Los emprendedores estarán presentes en una gran feria. También habrá un espacio de patio gastronómico donde la gente podrá sentarse a disfrutar platos tradicionales de la región.

Desde la organización afirmaron que habrá "actividades especiales para toda la familia".

Afirmaron que la Fiesta promete "dos noches únicas para celebrar nuestra historia, con música en vivo, emoción y el orgullo de seguir construyendo juntos el futuro de Añelo".